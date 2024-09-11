Володимир Зеленський розповів, що справедливість об'єднує людей. І наразі саме прагнення до справедливості об'єднує всіх, хто працює заради захисту України від російських ударів.

Президент України сказав на конференції United for Justice (Об’єднані заради справедливості) 11 вересня, що прагнення захистити життя людей в Україні об'єднує.

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Що сказав Зеленський про російські злочини

Станом на сьогодні (мовиться про 11 вересня – 24 Канал) є щонайменше 137 тисяч причин, щоб ми продовжували цю роботу і щоб ми довели її до кінця. 137 тисяч – саме стільки воєнних злочинів скоєно Росією на цей момент – те, що відомо. Злочинів проти миру й людяності, проти нашої держави, проти наших людей. Злочинів проти України та українців. 137 тисяч. І це означає, що вироків має бути не менше,

– заявив Зеленський.

Президент сказав про десятки страшних кадрів з Бучі, Ягідного, Маріуполя, Оленівки, десятки моторошних моментів українських міст, українських сіл, сотні й тисячі інших місць російських злочинів війни.

"Напевно, не існує країни, де не чули б про те, що зробив окупант на нашій землі й проти наших людей. І має бути так, щоб у кожній країні знали, що за все це окупант відповідатиме. Бо справедливість не має кордонів. Її однаково варто цінувати всюди – Європа, Америка, Азія, Африка, Австралія. Всюди життя людини й гідність людини мають бути захищені", – заявив Зеленський.

Також український лідер згадав, що Монголія порушила Римський статут та не арештувала Владіміра Путіна.

Світ має безліч конвенцій, має тисячі сторінок декларацій, працює і Римський статут для, до речі, понад сотні країн світу. Повинен працювати Римський статут. Але нещодавно знайшовся виняток у Монголії для Путіна. І це відповідальність не просто чиясь окремо,

– пояснив Зеленський.

Президент сказав, що це відповідальність всього світу:

зупинити деградацію системи права,

не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються.

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"Система права має й мусить працювати так, щоб Римський статут, і зокрема ордер Міжнародного кримінального суду, який був виданий стосовно головного російського злочинця, реально обмежували його та вже забезпечували його ізоляцію", – сказав президент.

Звернення Зеленського на конференції "Об'єднані заради справедливості": дивіться відео

Він подякував прокуророві Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріму Хану й іншим його колегам, які працювали над цим.