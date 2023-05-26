Зеленський відреагував на атаку по поліклініці Дніпра: показав жахливі кадри

Росіяни завдали ракетного удару по поліклініці в Дніпрі. На це відреагував президент Володимир Зеленський, наголосивши, що потрібно перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше.

Відомо, що одна людина загинула та 15 поранено. Залучили всі необхідні служби. Президент наголосив, що час – це наші люди, тому потрібно якнайшвидше рухатись до перемоги.

Важливо У Дніпрі окупанти вдарили по медзакладу: є постраждалі

Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час – це наші люди. А наші люди – це найдорожче, що є в Україні,

– додав Зеленський.

Він висловив співчуття рідним загиблого.

Росіяни влучили у медзаклад

Близько 10:30 у Дніпрі пролунали вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що російські виродки поцілили по медзакладу. Одразу повідомляли про постраждалих, оскільки "приліт" був потужним.

Потім в ОВА підтвердили, є 1 загиблий та 15 постраждалих. Серед них 2 дітей.

Люди отримали численні поранення різного ступеня важкості. В багатьох закровлені обличчя, вони не можуть йти самостійно.

Порятунок постраждалих триває. Дві будівлі зайнялися, вогонь охопив 500 квадратних метрів. Зараз рятувальники приборкують пожежі.



Окупанти влучили у поліклініку / Фото ОВА

Нічна атака росіян

Вночі 26 травня росіяни теж атакували Дніпро. Внаслідок цього спалахнула пожежа у приватному будинку, яку встигли ліквідувати. Також пошкоджень зазнали два будинки й автівка. Займання було на двох приватних підприємствах. Крім Дніпропетровської області, влучання були у Харківській.

Крім того, терористи вже 13 раз за травень атакували столицю України. Завдяки точній та професійній роботі військових ворожі цілі були знищені. У двох громадах Київщини пошкоджено 7 приватних будинків. На щастя, пошкодження незначні.

Загалом росіяни запускали 17 ракет та 31 дрон. Сили та засоби Повітряних Сил знищили 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, 23 "Шахеди" та 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" й "Мерлін-ВР".