Командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий відреагував на скандал в 155 бригаді

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий висловив свою позицію щодо скандалу навколо 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська". За його словами, від впливу командуванням залежить успіх особового складу.

Він вважає, що це згодом, ймовірно, спростують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Яка реакція Драпатого на скандал у бригаді

Генерал зазначив, що існують певні проблеми, які, на його думку, могли бути вирішені на місцях командирами всіх рівнів.

Низка фактів мали місце. Я зі свого боку негативно відношуся до всіх цих проявів і до того, що можна було поправити на місцях всіма рівнями управління. Мається на увазі всіма командирами, командувачами,

– заявив Драпатий.

Драпатий також висловив упевненість, що озвучені звинувачення з часом будуть спростовані.

Нагадаємо, скандал спалахнув після публікацій у ЗМІ, в яких стверджувалося про неналежну організацію, формування та забезпечення 155 бригади. Зокрема, повідомлялося, що близько 1700 військовослужбовців залишили службу, а також про втечі під час навчань у Франції.

У Франції підтвердили такі випадки, але уточнили, що насправді це незначна кількість. У країні дезертирство не є кримінальним злочином, а тому арешту таких осіб не буде.