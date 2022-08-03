Потужні вибухи у Миколаєві та Харкові, свіжа "бавовна" в Макіївці: головне за 161 день війни

На Сході продовжується загострення ситуації – російські загарбники намагаються просунутись до Бахмута. Крім цього, окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста, вбиваючи цивільних українців.

Журналісти 24 каналу зібрали найголовніші новини про 161 день повномасштабної війни росії проти України. Що відбувається на полі бою та в українських містах сьогодні, 3 серпня, розповідаємо нижче.

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06:21 Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив обстріл міста. Він зауважив, що окупанти влучили у два райони. В одному з них спалахнула пожежа, а в другому – руйнувань зазнав супермаркет. Інформація уточнюється.

05:10 Надійшла інформація про те, що під час повітряної тривоги потужні вибухи пролунали у Миколаєві та Херсоні. Що стосується вибухів, то достеменно невідомо, чи це були "прильоти".

05:08 Під ранок ворог атакував Харків. Очільник міської ради Ігор Терехов зазначив, що під час повітряної тривоги пролунали два вибухи. За попередньою інформацією, минулось без пожеж, а також жертв.

05:00 Колишній командир полку оборонців Маріуполя Максим Жорін прокоментував теракт в колонії в Оленівці. Він зауважив, що список убитих військовополонених починає підтверджуватись. Водночас він додав, що реальна кількість вбитих більша, ніж про це повідомляють окупанти.

04:04 У багатьох областях України пролунала повітряна тривога. Під час неї про вибухи повідомляли мешканці Харкова, а також Запоріжжя.

03:45 В окупованій Макіївці спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі. Таким чином загарбникам вкотре підвезли свіженьку "бавовну".

02:49 У Міноборони показали, як українські військові з допомогою HIMARS майстерно знищують ворожі склади. На це можна дивитись вічність.

Як HIMARS знищують ворожі цілі: дивіться відео

02:11 Крім того, є припущення, що ворог може готувати контрнаступ у Херсонській області. Це окупанти робитимуть для того, щоб вийти на адміністративні межі. Нагадаємо, що ЗСУ вже вдалось звільнити 53 населені пункти в області.

01:43 В ОК "Південь" поділились актуальною інформацією. Згідно з даними, якими володіє відомство, окупанти зараз займаються створенням ударного угруповання на Криворізькому напрямку.

01:23 У Молдові накрили нелегальний бізнес на кордоні. Його організатори допомагали чоловікам втікати з України. Нагадаємо, що під час воєнного стану виїхати з нашої держави можуть лише певні категорії чоловіків.

01:11 Поки США висловились щодо незалежності Тайваню, росія вже планує "допомогти" Китаю впоратись з островом. На такий крок у кремлі згідні за умов, що офіційний Пекін попросить про допомогу. Це заявив перший заступник голови комітету ради федерації з міжнародних справ владімір джабаров.

00:22 В Україні зробили пропозицію Лівану. Мовиться про можливість придбати ячмінь та борошно, які росія вкрала. Судно з цією продукцією в Лівані затримали. І саме це наштовхнуло на ідею продажу продовольства, незаконно вивезеного з нашої держави.

00:06 Тим часом у США запевнили, що не підтримують незалежність Тайваню. Ба більше, там зауважили, що не прагнуть конфлікту з Китаєм. Це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі.

00:04 У Херсоні вкотре пролунали вибухи. Місцеві їх чули близько 23:59. За попередньою інформацією, це могли бути "прильоти" у районі Чорнобаївки.