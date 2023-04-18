В Японії 17 квітня відбулась зустріч міністрів закордонних справ G7. Всі країни Групи семи засудили неприпустимість застосування Росією ядерної зброї.

Перед самітом лідерів G7 має відбутися понад 10 зустрічей в різних містах Японії, і символічно, що частина з них буде відбуватися в Хіросімі. Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко.

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Ініціативи Японії лякають Росію

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда ще під час свого візиту до Києва і зустрічі з Володимиром Зеленським анонсував пропозицію Японії на G7 про варіанти очищення світу від ядерної зброї або ж дуже жорсткого контролю за нею.

В Москві звичайно чують ці сигнали, саме тому так швидко відреагував алкоголік Медведєв (він звинуватив країни G7 у тому, що вони самі застосовують ядерну зброю і "не каються", а від Росії потребують гарантії щодо використання її – 24 Канал). Він є "чорним ротом" Путіна: якщо він хоче сказати якусь гидоту, то за годину, з бодуна її промовляє Медведєв,

– наголосив Буряченко.

Він впевнений, що ініціативи Японії по створенню оновленої архітектури світової безпеки перш за все в контролі над ядерним компонентом, дуже лякають Росію.

"Якщо країни G7 ухвалять принципові рішення відносно контролю над ядерною зброєю, то вони знайдуть інструменти, які примусять Росію їх виконувати", – зауважив політолог.

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Як припустив співрозмовник, якщо до G7 доєднається G20 та вони збалансують позицію з Індією, Китаєм та найбільшими економічними гравцями світу, то Росію примусять і вона втратить єдину свою лякалку і "дубину" – ядерну зброю.

"Після зустрічі на рівні міністрів закордонних справ G7 в повний голос заговорили про санкції стосовно компанії "Росатом". Адже вона не про "мирний атом", а є продовженням терору путінської Росії на треті країни. Тому сигналів, для того, щоб росіяни дуже сильно напружились, задосить", – підкреслив Олексій Буряченко.

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Заступник голови Радбезу Росії Дмітрій Медведєв швидко відреагував на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 та зробив гнівний допис у відповідь на заклик міністрів закордонних справ G7 до Росії "підтвердити неприпустимість ядерної війни".

Також він прокоментував слова голови Держдему США Ентоні Блінкена про те, що "руйнування Хіросіми та Нагасакі – свідчення безмірних людських страждань". Медведєв звинуватив Блінкена у тому, що той "не згадав при цьому свою країну, яка цей злочин і скоїла".

Дісталось від соратника Путіна і Японії. Він звинуватив країну у тому, що вона "пробачила США ядерні удари" і "наплювала на могили своїх співвітчизників, вбитих американцями".