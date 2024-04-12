17 "Шахедів" вночі атакували Україну: скільки знищила ППО

У ніч на 12 квітня росіяни вкотре атакували Україну "Шахедами". Силам ППО вдалося збити майже всі.

У небі над Україною було збито 16 ударних БпЛА типу "Шахед". Про це розповів командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

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Як відпрацювало ППО

У ніч на 12 квітня окупаційні війська продовжили тероризувати мирні міста України і випустили 17 ударних безпілотників типу "Шахед" з мису Чауда, що в Криму.

Також ворог для атаки використав керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.

В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу "Шахед",

– розповів Олещук.

У повідомленні мовиться, що бойово робота проводилася у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

Скільки збито "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил

Наслідки нічної атаки дронів