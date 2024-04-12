17 "Шахедів" вночі атакували Україну: скільки знищила ППО
Джерело:Микола Олещук
У ніч на 12 квітня росіяни вкотре атакували Україну "Шахедами". Силам ППО вдалося збити майже всі.
У небі над Україною було збито 16 ударних БпЛА типу "Шахед". Про це розповів командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
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Як відпрацювало ППО
У ніч на 12 квітня окупаційні війська продовжили тероризувати мирні міста України і випустили 17 ударних безпілотників типу "Шахед" з мису Чауда, що в Криму.
Також ворог для атаки використав керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.
В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу "Шахед",
– розповів Олещук.
У повідомленні мовиться, що бойово робота проводилася у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.
Скільки збито "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил
Наслідки нічної атаки дронів
- Сили оборони півдня повідомили, що під прицілом ворога була енергетична інфраструктура різних регіонів України. Вони зазначили, що в їх операційній зоні збито 7 баражуючих снарядів: 4 на Дніпропетровщині та по 1 на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.
- На жаль, внаслідок падіння уламків збитого дрона на одному з об'єктів енергетики Криворіжжя спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, вогнеборці продовжують роботу. Наслідки уточнюються.
- Також про вибухи повідомляли на Хмельниччині. Повітряні сили повідомили про загрозу для Старокостянтинова.