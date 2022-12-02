ЄС перетвориться на спільноту держав-боржників, – Орбан блокуватиме надання Україні 18 мільярдів
Джерело:Telex
Євросоюз планує у наступному році надати Україні 18 мільярдів євро допомоги. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що й надалі не підтримуватиме таке рішення.
За словами Орбана, виявилося, що ціна російсько-української війни полягає не лише в тому, що армію нашої держави треба фінансувати, а зруйноване – відбудовувати, а й у тому, що функціонування України потребує підтримки Заходу. Водночас він буцімто згоден з тим, що допомогу потрібно надавати.
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Орбан не підтримує надання Україні 18 мільярдів євро від ЄС у 2023 році
Прем'єр Угорщини заявив, що Україна не може виплачувати пенсії та утримувати свою інфраструктуру, тому вона звернулася до ЄС з проханням "дати їй грошей".
"Так просто і примітивно – дати гроші. Якби Захід прагнув миру, цих витрат не було б, або вони не були б такими високими", – вважає Орбан.
Проте, за його словами, Угорщина змушена визнати, що потрібно підтримувати Україну.
Однак ми не підтримуємо спільний кредит ЄС на ці цілі, оскільки не хочемо, щоб ЄС перетворився на спільноту держав-боржників. Ми не хочемо, щоб він перетворився зі спільноти держав на спільноту боргів,
– заявив голова угорського уряду.
Він додав, що зазвичай не Угорщина "опиняється в ситуації, коли не може повернути свої борги", а інші країни. Тому його країна виступає проти спільних запозичень ЄС не лише у зв'язку з Україною, але й в інших випадках.
"Розділімо витрати на підтримку України, і нехай кожна країна платить за це зі свого бюджету. Ми зарезервували необхідні кошти й надамо їх Україні у 2023 році", – підсумував Орбан.
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Політика Угорщини щодо України: останні новини
- Політика Угорщини щодо України – доволі непостійна. Зокрема, 26 листопада у 90-ті роковини вшанування жертв Голодомору в Будапешті вимкнули світло у парламенті, а біля Національної асамблеї провели акцію, присвячену цій трагедії.
- Ба більше, цього дня президентка Угорщини навідалася з візитом до Києва. Каталін Новак наголосила, що відповідальність кремлівського диктатора Владіміра Путіна за цю війну – очевидна, а сусіди її країни можуть "покладатися на допомогу" Угорщини.
- Водночас мер Будапешта Гергей Корачонь зауважив, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан намагався зробити українського лідера Володимира Зеленського "ворогом", якого можна буде звинуватити у всіх негараздах країни. Однак його план провалився.
- За час повномасштабної війни Росії з Україною Орбан втрапляв у скандали через низку заяв та вчинків. Зокрема, нещодавно він ганебно посягнув на територію України та Румунії, розгулюючи у шарфі із зображенням "Великої Угорщини".
- Своєю чергою, наприкінці листопада Орбан раптово заговорив про суверенну Україну. Під час виступу на конгресі учасників Міжнародного об'єднання християнських демократів він наголосив: "Європа – єдина в плані цілей, головне, щоб Росія не становила загрози її безпеці, а для цього нам потрібна суверенна Україна".