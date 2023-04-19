Скидають гранати із БпЛА на мирних мешканців: окупанти озвіріли на правобережжі Херсонщини

Херсон та Херсонська область потерпають від жорстоких обстрілів окупантів щодня. Але сьогоднішня ніч була для міста найскладніша за останні місяці.

Про це 24 Каналу розповів редактор херсонського сайту "Мост" Сергій Нікітенко. Він додав, що в інших громадах Херсонщини також дуже складна ситуація.

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Цинічні заяви російських пропагандистів

Нікітенко зазначив, що Херсон обстрілювали з мінометів та артилерії.

Є інформація про безпілотники, які атакували об'єкти в місті, але наразі підтверджень немає. Дуже велика кількість снарядів прилітала по Карантинному острову – мікрорайону "Корабел",

– повідомив редактор сайту "Мост".

Вчора удару зазнав центральний ринок в Херсоні. Співрозмовник нагадав, що одночасно з цим ударом, російські пропагандисти почали писати в мережі, що в "Херсоні зараз спекотно", "всіх фашистів вб'ємо".

"Під час обстрілу ринку загинув хлопець", – додав він.

Ситуація в Херсоні та області: дивіться відео

Тренуються на живих мішенях

Окупанти продовжують обстрілювати інші населенні пункти області. Під сильними ударами ворога громади, які розташовані на високому Правому березі Дніпра – на місці впадіння річки в лиман.

Там високі кручі, і як розповідають місцеві мешканці, вночі було дуже гучно. Прилітали і "Гради", і снаряди, і міни. Громади, які вище Херсону за течією Дніпра, обстрілювали з танків, з БМП, скидали гранати з безпілотників,

– зауважив Нікітенко.

Сергій Нікітенко наголосив, що окупанти скидають гранати не на військових, а на мирних мешканців. Вони вважають, що росіяни у такий спосіб "тренуються" на живих мішенях.

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