2 кримінальні справи та 21 постраждалий: наслідки сутичок з ФОПами

26 січня 2022 , 08:27
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Джерело:

Нацполіція

Під Верховною Радою 25 січня протестували ФОПи. Під час акції вони намагалися штурмом взяти будівлю парламенту, через що трапилися сутички.

Наслідки сутичок під Радою

Унаслідок штовханини з правоохоронцями постраждали 18 силовиків та 3 учасників акції. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

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У поліції наголосили, що активні учасники протесту поводилися агресивно, а на вимоги правоохоронців припинити свої дії не реагували. 

Тож аби відновити правопорядок, поліцейські негайно втрутилися у ситуацію та відтіснили їх,
– мовиться у повідомленні. 

За цим фактом відкрили 2 кримінальні справи:

  • про хуліганство;
  • погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Наразі тривають слідчі дії. Раніше ЗМІ писали, що серед постраждалих нібито є щонайменше двоє журналістів та операторів.

До речі, правоохоронці також спростували інформацію про смерть активіста, яку поширювали в інтернеті. Поліцейські пояснили, що чоловіку стало зле й вони надали йому першу медичну допомогу.

Що відомо про протест підприємців

  • Учасники акції "SaveФОП" вимагають, аби нардепи схвалили законопроєкт №5866-1, який спрямований на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Так, документ пропонує відновити право ФОПів 1 – 4 груп не застосовувати РРО щодо товарів та послуг, вартість одиниці яких не перевищує 1 мінімальної зарплати. 
  • 25 січня Верховна Рада повернулася з відпустки й підприємці зібралися під стінами парламенту, вимагаючи схвалення законопроєкту.
  • Однак документ не розглянули й ніхто з представників влади до ФОПів не вийшов. За даними ЗМІ, нардепів евакуювали через спеціальний вихід.
  • Під час протесту поліцейські затримали 19 активістів.
  • Згодом підприємці розійшлися, однак запевнили, що зранку 26 січня знову прийдуть під Раду.
Автор: Софія Мінджоса