Військовий експерт назвав 2 напрямки, де окупанти ще можуть йти в активний наступ
На Сході України тривають бої під час яких українські захисники захищають кожен сантиметр наших територій. Які напрямки найгарячіші – читайте у матеріалі.
В ефірі 24 каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що на Краматорському та Бахмутському напрямках – в деяких районах відбили штурм, в інших – тривають бої.
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"Бахмутський напрямок, а також Авдіївський, куди можна включити Марʼїнку та Піски, що знаходяться неподалік, – сьогодні це 2 гарячих напрямки. Це напрямки, де ще російські сили можуть вести активні наступальні дії", – повідомив Мусієнко.
Вони ведуть, намагаються прорвати лінію оборони, підходять ближче. Обстрілюють не тільки артилерією, а й з окремих напрямків дістають мінометами. Це зараз найгарячіше місце, де тривають інтенсивні бої й відбиваються російські атаки. Адже росіяни там намагаються активно підступати,
– розповів Олександр Мусієнко.
За його словами, попри всі заяви російських, що вони ледь не в самому Бахмуті знаходяться, – це не відповідає дійсності. Українські захисники укріпили рубежі й не дають противнику прориватися.
"Там тривають бої. Це чи не єдиний напрямок, де російські сили можуть вести активні наступальні дії. Маю надію і вірю, що наші захисники зможуть їх зупинити", – додав Олександр Мусієнко.
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