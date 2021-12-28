З 2014 року розвідка викрила понад 20 російських дипломатів-шпигунів
Джерело:СБУ
Відколи почалась гібридна агресія Росії у 2014 році контррозвідка СБУ викрила понад 20 ворожих дипломатів-розвідників. Також правоохоронці затримали сотні диверсантів.
СБУ зазначає, що за 7 років у різних областях України нейтралізували понад 30 агентурних мереж. Також за державну зраду та шпигунство засудили понад 180 зловмисників.
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Російські розвідники стали персоною non grata
20 кадрових співробітників розвідки Росії, які працювали в Україні, прикриваючись дипломатами. Їх оголосили рersona non grata.
Також українські контррозвідники знешкодили понад 300 ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Затримали 26 зловмисників, які хотіли підірвати об’єкти критичної інфраструктури і також оборонного значення.
Суд присудив покарання різного терміну понад 250 бойовикам за злочини проти державної безпеки України. Серед них – ватажки та учасники незаконних збройних формувань і терористичних угруповань з окупованого Донбасу.
В яких регіонах викривали зловмисників
- СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ Росії, яка діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей. Вороги готувалися до диверсій, у їх планах було посягнути на бойові літаки на одному з аеродромів Збройних Сил України.
- У районі проведення ООС затримали диверсанта спецслужб Росії, коли той збирався підірвати цистерну з аміаком на території одного з промислових об’єктів Луганщини.
- У Харкові СБУ викрила агента російської воєнної розвідки. Він, виконуючи завдання "кураторів", збирав закриту інформацію про новітню українську бронетехніку.
- На Херсонщині викрили ще одного ворожого агента, який займався розвідувально-підривною діяльністю в регіоні. Ще один шпигун збирав розвіддані на Луганщині про підрозділи операції Об’єднаних сил.
Останні затримання СБУ
- На Дніпропетровщині СБУ, як стало відомо 21 грудня, викрила злочин колишнього чиновника Повітряних сил ЗСУ. Експосадовець збирав секретну військову інформацію і намагався передавати її спецслужбам Росії.
- Також агент Федеральної служби безпеки Росії збирав розвідувальні дані на Житомирщині. На цьому його впіймали працівники контррозвідки СБУ. За свою діяльність шпигун отримав термін – 8 років за ґратами.
- У Донецькій області контррозвідники СБУ затримували проросійського бойовика. Він був учасником так званого штурмового підрозділу "Сомалі", яке воювало проти наших захисників.
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