Цього року нам передадуть 10% від необхідної кількості винищувачів, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що Україна може розраховувати на комбінований захист. Президент пояснив, що проти керованих авіаційних бомб є тільки один формат, що працює.

Президент розповів в інтерв'ю в ефірі телемарафону, що мовиться про протиповітряні системи ППО. Володимир Зеленський додав, що наразі окупанти йдуть далі та роблять КАБи, які працюють на більшу дистанцію. Щоб боротись з ними, там потрібні далекобійні системи протиповітряної оборони, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про F-16 для України

Президент сказав, що заговорив про комбінований захист (і літаки, і ППО), тому, що літаків у нас не вистачить.

Окрім тих, що у нас є, те, що нам наразі готові давати партнери у 2024 році, складає 10% від того об'єму, який нам потрібен. Що таке 10% (F-16 – 24 Канал) від того об'єму? Від складу нашого сучасного повітряного флоту, якого достатньо самостійно перемогти ту кількість російських літаків, які працюють по Україні. Я говорю, якщо боротися у небі, то боротися і перемагати, а не просто "у нас є F-16". Нам потрібна відповідна кількість. І ми розуміємо, що 10% від цього у цьому році буде. Тому я й сказав комбінований, не вистачить літаків зараз – і літаки, і ППО. Так можна,

– пояснив президент.

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