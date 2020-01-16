20 хвилин на роботу: у Києві за ніч "виріс" незаконний МАФ – відео

У Києві спритні "підприємці" поставили на вулиці Березняківській, 16 незаконний металевий МАФ. Зробили вони це в ніч на 15 січня, а самі роботи з "будівництва" тривали лише за 20 хвилин.

Встановлення МАФу зафіксували камери відеоспостереження. Сам запис опублікували на ютюб-каналі BerCrime.

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Як видно на початку відео, вдень до місця встановлення МАФу під'їхали кілька чоловіків і "забронювали" собі частинку території. Вони поставили там шини і дерев'яні балки, а збоку залишили білий мікроавтобус та чорний легковик.

Коли стемніло, місце під МАФ почали розчищати. Близько 00:30 туди під'їхав вантажний кран з яткою. МАФ швиденько підняли і переставили на землю. Вже о 00:52 всі роботи закінчили і кран поїхав. Чоловіки, які встановлювали кіоск також роз'їхалися.

Дивіться відео встановлення МАФу у Києві за 20 хвилин:

Як у Києві борються з незаконними МАФами?У столиці лише за кілька місяців 2019 року знесли більше тисячі незаконних МАФів. До 2024 року керівництво Києва прибрати близько 70% кіосків по всьому місту. Зокрема знесуть МАФи, які розташовані поблизу входів у метро, вздовж основних транспортних магістралей і біля зупинок громадскього транспорту. На думку мерії Києва, МАФи псують вигляд міста та створюють незручності киянам.