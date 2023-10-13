Наводила ракети на Кіровоградську область: 22-річну зрадницю засудили до довічного ув'язнення

Зрадницю, яка наводила російські ракети на оборонні підприємства Кіровоградщини, засудили до довічного ув'язнення. За її координатами окупанти здійснювали неодноразові удари по території області.

Агентка ФСБ "зливала" Росії локації військової та критичної інфраструктури. Серед основних цілей ворога були підприємства Укроборонпрому та нафтопереробної галузі.

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Зрадниця наводила російські ракети на Кіровоградщину

Співробітники СБУ затримали зрадницю у березні цього року. Її спіймали "на гарячому" – під час фотографування одного з місцевих заводів.

За даними слідства, засудженою є мешканка Олександрійського району, яку ФСБ дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для збору розвідданих вона об'їжджала територію області й приховано фіксувала локації українських об'єктів з прив'язкою до місцевості.

Отриману інформацію зловмисниця пересилала через месенджер своєму "зв'язковому". Ним виявився її знайомий – бойовик окупаційних угруповань Росії, який воює на східному фронті. Далі він "звітував" своєму російському куратору з ФСБ.



Українку завербувала ФСБ / Фото СБУ

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Зловмисниці присудили довічне

Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російськими окупантами.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисницю винною у "державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану".

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури,

– наголосили в СБУ.

В Одесі також викрили російського агента. 29-річний місцевий житель прикидався рятувальником , щоб коригувати удари по місту. Зловмисник прибував на місця прильотів нібито для розбору завалів, але насправді збирав дані для російської розвідки. Наразі він перебуває під вартою. Зраднику також загрожує довічне ув'язнення.



Зрадниця наводила російські ракети / Фото СБУ