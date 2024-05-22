23 травня графіки діятимуть усю добу по всій країні, – Укренерго

Це вимушений крок. У компанії пояснили, чому посилили обмеження.

У середу, 22 травня, обмеження були не такі жорсткі. Удень світло не вимикали, а графіки почали діяти о восьмій вечора. Тільки в кількох областях світло відключили на годину раніше – із сьомої.

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Світло відключатимуть протягом усього дня

23 травня графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується,

– мовиться в повідомленні Укренерго.

Термін дії обмежень продовжили, оскільки синоптики прогнозують щільну хмарність у більшості регіонів країни. Через це сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії, а отже, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.

Важливо пам'ятати, що навіть якщо у вашій оселі є світло, його слід економити. Не варто вмикати все й одразу, бо "потім не буде". Дослуховуйтесь до порад з офіційних джерел, там підкажуть, коли краще вмикати потужні прилади – вдень чи вночі.

Укренерго та YASNO щодня відповідають на актуальні запитання та дає роз'яснення. Наприклад, чому в домі немає світла, якщо графік світло-сірий. А також чому в різних областях різна тривалість відключень.

В які конкретно години мені відключать світло

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання. Ліміти щовечора доводить до обленерго диспетчерський центр Укренерго.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", – наголошують в Укренерго.

До теми Графіки відключень: як знайти свою адресу на сайтах YASNO та ДТЕК

Хто винен у відключеннях

У компанії нагадали: головна причина застосування обмежувальних заходів – наслідки ракетних ударів. Росія била по українських електростанціях, з 22 березня по 8 травня п'ять разів атакувавши усі великі теплові та гідроелектростанції.

По цих об'єктах били цілеспрямовано. Тепер електричні станції значно пошкоджені та не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.