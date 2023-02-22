Готувались і репетирували останні тижні: чого чекати від Росії до 24 лютого
Упродовж останніх тижнів повідомляли багато версій, що окупанти можуть запланувати на роковини повномасштабного вторгнення. Насправді потрібно готуватися до різних варіантів.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, експерт з міжнародної безпеки Фонду демініціативи імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко. За його словами, росіяни воюють за допомогою гібридної стратегії.
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Вона передбачає низку різних ухвалених базових варіантів. Який із них оберуть – може стати відомо в останній момент. Але вони готувалися до всього і репетирували упродовж останніх тижнів.
Вони можуть в останній момент обрати той варіант, який найбільше підходить до теперішньої ситуації. Також гібридний підхід містить дуже серйозну дезінформаційну складову та ІПСО,
– зазначив Жовтенко.
Чи можуть росіяни завдати масований авіаудар
Як припустив Жовтенко, зараз окупанти тестують українську систему ППО на міцність. Вони перевіряють, скільки одночасно цілей можуть знищувати українські ЗРК. Тому й запускають різні повітряні кулі, комбінації дронів з ракетами. Або ж просто дрони.
Все це свідчить, що росіяни намагаються вирахувати, чи можуть підняти в повітря багато тактичної авіації. Якщо зможуть, то скільки і які будуть втрати. Нам потрібно готуватися до будь-якого розвитку подій,
– вважає Жовтенко.
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Точно спрогнозувати, як саме окупанти діятимуть на 24 лютого – досить складно. Однак буде правильно готуватися до різних варіантів та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Скільки Росія втратила військових за майже рік повномасштабної війни
- Російські загарбники продовжують масово гинути в Україні. Станом на 22 лютого ЗСУ вже знищили 145 060 окупантів.
- Так, за минулу добу, 21 лютого, на "концерт до Кобзона" відправилися ще 620 загарбників.
- Крім того, ЗСУ вже знищили 3334 танки, 6569 бойових броньованих машин, 2345 артилерійських систем, 471 РСЗВ тощо.