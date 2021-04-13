250 російських військових за тиждень перекинули на Донбас, – українська розвідка

Росія продовжує перекидати своїх військових на окуповані території України. За даними Головного управління розвідки Міноборони, лише за тиждень на Донбасі опинились близько 250 російських військових.
Джерело:ГУР Міноборони України
Українські розвідники наголосили, що здебільшого прибулі – вихідці з Далекого Сходу Росії. Лише кадрами Москва не обмежується, на територію ОРДЛО доставили понад 2 тисячі тонн пального.
Актуально Ми готові до наступу Росії, – Зеленський
Окупанти перевірятимуть склади з майном
Також російське командування посилює контроль за зберіганням військового майна у частинах та підрозділах окупаційних військ. Росіяни погрожують, що всі так звані посадові особи, винні у знайдених недостачах, будуть усунені з посад. Також їх притягнуть до відповідальності. Отож окупанти обіцяють раптові перевірки вже з середини квітня.
ОБСЄ повідомила про переміщення танків в ОРДЛО
Раніше в ОБСЄ вже повідомили, що на окуповані території бойовики стягнули танки. Безпілотник спостерігачів виявив броньовані машини різного типу, які розміщені з порушенням встановлених ліній відведення.Важливо! Тим часом поблизу українського кордону сконцентрувалась найбільша з 2014 року кількість російських військ. За словами прессекретарки президента Зеленського Юлії Мендель, мовиться про 40 тисяч російських військових. Через загострення ситуації Україна ініціювала термінові консультації з НАТО. Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.