250 російських військових за тиждень перекинули на Донбас, – українська розвідка

Росія продовжує перекидати своїх військових на окуповані території України. За даними Головного управління розвідки Міноборони, лише за тиждень на Донбасі опинились близько 250 російських військових.

Українські розвідники наголосили, що здебільшого прибулі – вихідці з Далекого Сходу Росії. Лише кадрами Москва не обмежується, на територію ОРДЛО доставили понад 2 тисячі тонн пального.

Актуально Ми готові до наступу Росії, – Зеленський

Окупанти перевірятимуть склади з майном

Також російське командування посилює контроль за зберіганням військового майна у частинах та підрозділах окупаційних військ. Росіяни погрожують, що всі так звані посадові особи, винні у знайдених недостачах, будуть усунені з посад. Також їх притягнуть до відповідальності. Отож окупанти обіцяють раптові перевірки вже з середини квітня.

ОБСЄ повідомила про переміщення танків в ОРДЛО

Раніше в ОБСЄ вже повідомили, що на окуповані території бойовики стягнули танки. Безпілотник спостерігачів виявив броньовані машини різного типу, які розміщені з порушенням встановлених ліній відведення.

Тим часом поблизу українського кордону сконцентрувалась найбільша з 2014 року кількість російських військ. За словами прессекретарки президента Зеленського Юлії Мендель, мовиться про 40 тисяч російських військових . Через загострення ситуації Україна ініціювала термінові консультації з НАТО . Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Розташування російських військ поблизу кордону України / Інфографіка 24 каналу