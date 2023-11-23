До 50 сантиметрів снігу на Київщині, може бути колапс на дорогах: синоптики назвали дату

Увечері 23 листопада у Києві сніжить, дме вітер і весь день тримається мінусова температура. Утім, погода скоро значно погіршає. На яку дату оголосили помаранчевий рівень небезпеки – розкаже 24 Канал.

На сторінці Укргідрометцентру, присвяченій погоді у Києві та в столичному регіоні, з'явилося попередження про майбутню негоду. Синоптики попереджають про складні погодні умови у неділю 26 листопада та понеділок 27 листопада.

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Як зміниться погода в Києві

Удень 26 листопада та вночі 27 листопада очікують складні погодні умови. Їх віднесли до ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності. Негода буде у столиці та в Київській області.

Прогнозують сильні снігопади, приріст снігового покриву 20 – 30 сантиметрів, у південних та східних районах області до 50 сантиметрів. Вітер посилиться до 17 – 22 метрів на секунду, місцями по області 25 метрів на секунду. Будуть хуртовини та снігові замети, а на дорогах ожеледиця.

Складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях,

– попереджають синоптики.

Будь ласка, будьте обережні! Залишайтеся вдома, якщо є така можливість, а якщо ж немає – тепло вдягайтеся, не ходіть під деревами і не паркуйте авто абиде.

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Яка ситуація в столиці з електрикою