Україна, очевидно, стане членом НАТО: чим важлива зустріч Кулеби з міністрами Альянсу

Публічна поява міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на засіданні Ради міністрів країн НАТО в Бухаресті свідчить, що Україну сприймають серйозно. Очевидно, після завершення війни Україна стане членом НАТО.

Про це 24 каналу заявив політолог Тарас Семенюк. На його думку, сама присутність нашого дипломата Кулеби на цьому зібранні вже є важливим фактором, адже це зустріч міністрів закордонних справ членів-країн НАТО.

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Політолог вважає, що у такий спосіб Україну як майбутнього члена НАТО потихеньку вводять у курс справ.

Семенюк підкреслив на важливості публічної присутності Кулеби на зустрічі. Він відзначив, що дипломати тих країн, які не входять до певних альянсів можуть брати участь у засіданні як слухачі чи когось супроводжувати. Натомість Кулеба представляв Україну.

ЗСУ перевершили стандарти НАТО

На думку політолога, це свідчить, що Україна є важливою частиною Північно-атлантичного альянсу.

Українська армія в рази перевершила всі стандарти НАТО, особливо що стосується інфраструктурних з’єднань за тими правилами, які висуває Альянс всім своїм членам,

– сказав Семенюк.

Він висловив думку, що українська армія – це живий досвід ведення війни, чого не має більша частина Збройних сил членів-країн НАТО.

Угорщина додала ложку дьогтю

Політолог також відзначив позицію Угорщини, яка блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО із 2017 року.

Оскільки Угорщина із 2017 року блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, тому в Бухаресті організували зустріч міністрів закордонних справ НАТО і України.

На думку Семенюка, позиція Угорщини виглядає, як ложка дьогтю. Адже з одного боку, прем’єр-міністр Угорщини говорить, що Україна має залишатися суверенною державою, а з другого боку, йде блокування по лінії НАТО.

Очевидно, що це є російська позиція, це данина Москві, прикриваючись уявними аргументами щодо мовного закону, про який ми часто дискутуємо. Нібито угорська меншина зазнає певних мовних утисків на Закарпатті,

– сказав Семенюк.

Він висловився, що насправді це не так, а Угорщина своїми заявами суперечить сама ж собі, оскільки кожна суверенна держава встановлює власні правила на своїй території з огляду і на національні меншини, які тут проживають.

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"Я думаю щодо Угорщини – це лише політика. Конкретно щодо НАТО ми просуваємося. Присутність нашого міністра – це доволі серйозний сигнал", – підсумував політолог.

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