В Україні у 2025 році триває загальна мобілізація. Закон передбачає, що деякі категорії чоловіків призовного віку можуть отримати відстрочку.

Чи підлягають мобілізації люди з інвалідністю 3 групи, передає 24 Канал.

Читайте також Чи можна виїжджати за кордон особі з інвалідністю 3 групи: пояснення від юристів

Чи мобілізують осіб з 3 групою

Згідно із законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію є низка підстав для отримання відстрочки від призову. Про це йдеться у статті 23.

Як у ній зазначається, не підлягають призову і мають відстрочку від мобілізації особи, які визнані інвалідами.

За новими правилами інваліди 1, 2 і 3 груп можуть піти служити лише за власним бажанням, підписавши контракт. Таким чином, мобілізація людей з інвалідністю 3 групи не відбувається.

Підставою для встановлення цієї групи інвалідності мають бути стійкі, помірної важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, наслідками травм або вродженими вадами, які стали причиною помірно вираженого обмеження життєдіяльності, зокрема, її працездатності. Така особа потребує соціальної допомоги та захисту.

Зверніть увагу! Раніше 24 Канал розповідав, яким є повний перелік захворювань для отримання відстрочки від мобілізації при 3 групі інвалідності.

Як пише закон, не підлягають призову військовозобов'язані, які мають дружину (або чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю 3 групи, встановленої внаслідок: