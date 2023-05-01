"Виходимо на фінішну пряму": Резніков назвав 3 ключові речі, необхідні для контрнаступу ЗСУ

Олексій Резніков пояснив, чи сподівається він на вдалий український контрнаступ. Міністр оборони України запевнив, що не просто сподівається, він вірить в нього.

Олексій Резніков у інтерв'ю в ефірі телемарафону висловив переконання, що багато чого зроблено для того, щоб контрнаступ був вдалим. Адже, якщо не буде впевненості у наших генералів, Генштабу – від Головкома до командувачів АТО ОСУ, відповідних командувачів видів та родів, – немає сенсу йти.

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Що сказав Резніков про контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони України пояснив, що у контрнаступі ЗСУ все має бути сплановано та продумано.

Олексій Резніков назвав три ключові речі в контрнаступі Збройних Сил України:

наявність озброєння, яке потрібне та буде використане;

підготовлені люди – наші захисники та захисниці. Мовиться про навчених бійців, які знають свій план на своєму рівні;

забезпечення цього наступу всіма необхідними речами. Мовиться про постійне відновлення всього необхідного — снарядів, амуніції, палива, одягу, захисту і так далі.

Я вважаю, що станом на сьогодні ми виходимо на ту фінішну пряму, коли можемо сказати: "Так, все готово". А далі вже за рішенням та за розумінням ситуації на полі бою Генеральному штабу, Главкому та його команді буде зрозуміло, як, де і коли,

– пояснив голова Міноборони України.

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