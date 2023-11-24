За добу через російські обстріли на Херсонщині загинули 3 людини, ще 11 поранені, серед них діти

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, росіяни 119 разів обстрілювали Херсонщину. На жаль, є загиблі.

Війна Росії проти України триває і щодня забирає життя і військових, і цивільних. Від постійних обстрілів особливо страждають Південь і Схід України – ці регіони росіянам простіше дістати.

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Детально про обстріли від Прокудіна

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 – дістали поранення, з них 2 дитини,

– написав він.

Протягом доби, із шостої ранку 23 листопада по шосту ранку 24 листопада окупанти випустили 638 снарядів із різноманітної зброї.

Ворог гатив із:

мінометів;

артилерії;

"Градів";

танків;

автоматичних станкових гранатометів (АГС);

БпЛА;

авіації.

По Херсону окупанти випустили 91 снаряд.

Росія утюжить Херсон і область