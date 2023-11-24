За добу через російські обстріли на Херсонщині загинули 3 людини, ще 11 поранені, серед них діти
Джерело:Олександр Прокудін
Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, росіяни 119 разів обстрілювали Херсонщину. На жаль, є загиблі.
Війна Росії проти України триває і щодня забирає життя і військових, і цивільних. Від постійних обстрілів особливо страждають Південь і Схід України – ці регіони росіянам простіше дістати.
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Детально про обстріли від Прокудіна
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 – дістали поранення, з них 2 дитини,
– написав він.
Протягом доби, із шостої ранку 23 листопада по шосту ранку 24 листопада окупанти випустили 638 снарядів із різноманітної зброї.
Ворог гатив із:
- мінометів;
- артилерії;
- "Градів";
- танків;
- автоматичних станкових гранатометів (АГС);
- БпЛА;
- авіації.
По Херсону окупанти випустили 91 снаряд.
Росія утюжить Херсон і область
- 23 листопада повідомлялося, що Росія вбила літнього велосипедиста. Бериславець просто їхав вулицею, коли його вразили з безпілотника. А через обстріл Херсона в лікарні опинилися діти – 15-річний хлопчик і його 11-річна сестричка.
- Хлопець отримав травми голови, ноги та спини, в дівчинки поранено обличчя та відбулася гостра реакція на стрес.
- Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань говорить, що окупанти б'ють по регіону з усього спектра озброєння. Найактивніше застосовують керовані авіабомби, так звані КАБи, детально читайте тут.