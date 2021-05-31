3 мільярди євро за демократію: у Лукашенка відреагували на пропозицію ЄС

Євросоюз 28 травня підготував Білорусі фінансову підтримку на 3 мільярди євро, якщо країна піде демократичним шляхом. У Лукашенка відповіли, що цих грошей не достатньо.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей у інтерв'ю.

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Відповідь Білорусі на пропозицію ЄС

Маковей заявив, що влада Білорусі нібито чує про ці мільярди ще з 2010 року. Однак він запевнив, що "тоді, по-моєму, нам обіцяли 5 мільярдів, але зараз цифра трохи зменшилася".

"Не видно було і тих 5 мільярдів, і ці 3 мільярди, які нібито вже лежать в сейфах Євросоюзу для побудови нової демократичної Білорусі. Це не та цифра, яка може радикально змінити ситуацію в державі. Це дещиця в нашому експорті", – заявив політик режиму Лукашенка.

До речі, комплексний план фінансової підтримки Білорусі на суму 3 мільярди євро Євросоюз підготував у випадку, якщо в країні розпочнуться демократичні перетворення. А перед тим, 25 травня, ЄС заморозив 3 мільярди євро допомоги Білорусі через затримання Романа Протасевича.

Коротка передісторія