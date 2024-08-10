Один з наймасштабніших в історії Росії: що передбачає "режим КТО" і як часто його вводили

У Росії вночі 10 серпня ввели режим "контртерористичної операції" у Брянській, Бєлгородській і Курській областях. Це сталося через 4 дні після прориву кордону в Росії.

Варто зазначити, що це один з наймасштабніших за площею та за кількістю охопленого населення "режимів КТО". Які обмеження тепер матимуть жителі 3 областей Росії, як часто вводили режим контртерористичної операції у країні-агресорці – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми У трьох областях Росії ввели режим контртерористичної операції через "загрозу з боку України"

Що відомо про введення "режиму КТО" у 3 областях Росії

На сайті Національного антитерористичного комітету Росії в ніч з 9 на 10 серпня з'явилося повідомлення, що губернатори Курської, Брянської та Бєлгородської областей, які межують з Україною, запровадили режим контртерористичної операції на території регіонів.

У пресрелізі йдеться, що "режим КТО" вводиться через "спробу дестабілізації обстановки в частині російських регіонів" нібито з боку української армії, для "забезпечення безпеки громадян" та "припинення загроз скоєнню терористичних актів".

Загалом сумарна площа, на якій ввели "режим КТО" склала 91 800 кілометрів квадратних. За чисельністю населення цей режим охопив близько 4 мільйонів осіб, які проживають на території цих трьох регіонів.

Що означає режим "контртерористичної операції"

Згідно з федеральним законом Росії про протидію тероризму, рішення про введення "режиму КТО" приймає голова ФСБ Алєксандр Бортніков або інший співробітник спецслужби за його дорученням.

Цього разу відповідне рішення ухвалив сам Бортніков, найімовірніше, він же і керуватиме операцією та нестиме відповідальність за її хід за допомогою оперативного штабу.

"Режим КТО" дає широкі права російським військовим, правоохоронцям і місцевій владі:

можна буде перевіряти документи у громадян. Якщо документів з собою немає, людину зможуть доставити в поліцію для встановлення особи. На в'їзді та виїзді із "зони КТО" людей дозволено буде обшукувати;

за потреби силовики можуть на власний розсуд "виганяти фізичних осіб з окремих ділянок місцевості та об'єктів", а також відбуксовувати машини. Також можуть обмежити рух пішоходів і автівок;

спецслужби отримають право прослуховувати телефонні розмови та читати будь-яке листування в інтернеті;

влада зможе використовувати автомобілі, що належать будь-яким організаціям та людям, для надання першої допомоги та переслідування злочинців. При цьому витрати, пов'язані з використанням чужої власності, згодом мають відшкодувати;

виробництва, на яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини, можуть тимчасово закрити;

на території регіону можуть вимкнути будь-який зв'язок – як телефонний, так і доступ до інтернету;

за потреби окремих людей можуть переселити до "безпечних районів". Влада зобов'язана буде надати тим, кого евакуювали, тимчасове житло;

рух людей та автомобілів можуть обмежити у "зоні КТО" на будь-якій території;

працівники спецслужб для боротьби з тероризмом зможуть без рішення суду входити в будь-які приміщення;

продаж алкоголю, зброї, отрут, боєприпасів можуть обмежити;

запровадження особливого режиму продажу ліків, нарковмісних препаратів та алкоголю;

обмеження або зупинення приватної детективної та охоронної діяльності.

у регіоні також можуть, за необхідності, ввести карантин.

Рішення про припинення "режиму КТО" повинен буде ухвалити той самий силовик, який вирішив його запровадити. Для цього влада, згідно із законом, має усунути загрозу життю, здоров'ю та майну громадян.

Як часто у Росії вводили "режим КТО"

Сам закон про боротьбу з тероризмом, який запровадив поняття "контртерористичної операції" та "режиму КТО", ухвалили у Росії у 1998 році.

У Чечні режим "контртерористичної операції" встановив Боріс Єльцин у вересні 1999 року, коли почалася Друга чеченська війна. Це сталося після того, як почалися зіткнення між Республіками Чечня та Дагестаном.

Скасував цей режим у Чечні лише 16 квітня 2009 року тодішній президент Дмітрій Медведєв. Загалом у регіоні "режим КТО" тривав майже 10 років.

Також "режим КТО" регулярно застосовували в окремих районах Дагестану, Інгушетії та Кабардино-Балкарії. Вже після початку війни, 8 лютого 2023 року, режим "контртерористичної операції" запровадили у хуторі Петровський Ставропольського краю.

Тоді ФСБ оголосила, що на території населеного пункту ховаються "озброєні бандити, які планують теракт на одній із залізничних станцій". За версією спецслужби, усі вони були знайдені та ліквідовані. "Режим КТО" скасували вже наступного дня.

У 2020 році "КТО" проводили у Чкаловському районі Єкатеринбурга та Арамільському міському окрузі. Тоді ФСБ повідомила, що на місці проведення спецоперації силовики вбили трьох злочинців, які запланували теракт. "Режим КТО" у місті тоді скасували менше, ніж за добу після події.

22 травня 2023 року "контртерористичну операцію" оголосили в Бєлгородській області після того, як кордон перейшли бійці легіону "Свобода Росії" та РДК. Наступного дня режим "контртерористичної операції" було скасовано.

Також "режим КТО" вводили с 24 по 26 червня 2023 року у Москві, Московській і Воронезькій областях після того, як засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин вчинив свій сумнозвісний заколот проти російської влади. Це було зроблено, щоб запобігати можливим терактам у цих областях.