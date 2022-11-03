У 3 областях України діють аварійні відключення світла, а в інших – погодинні: де саме

3 листопада в Україні почалось вимкнення електроенергії. У декількох регіонах тривають графіки погодинних відключень.

Сьогодні Укренерго надав операторам розподільчих мереж обсяги для обмеження електропостачання. До речі, стало відомо, чому у деяких районах не запроваджують графіків відключення світла.

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Де немає світла

У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень. Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів.

Для споживачів у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень. У цьому форматі надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго).

В Укренерго нагадали, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів,

– зазначили у відомстві.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко прокоментував відключення світла по Україні:

"Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій", – зауважив він.

Відключення світла в Україні: останні новини

На Київщині не вдається дотримуватися графіків відключення світла через повторні атаки російських окупантів. У ДТЕК заявили, що 2 листопада екстрено вимкнули світло мешканцям декількох житлових масивів.

Як стало відомо, Росія пошкодила приблизно 35 – 45% енергетичної інфраструктури в Україні. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко наголосив, що нині не мовиться про повне виключення енергосистеми.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що в області може статися повне відключення електроенергії, якщо Росія продовжуватиме ракетні обстріли енергетичної інфраструктури і її не зможуть зберегти завдяки ППО.

Зауважимо, що за 20 днів Росія 103 рази вдарила по енергосистемі України.

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