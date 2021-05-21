3 українських військових постраждали на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків

В районі проведення операції Об'єднаних сил, 21 травня 2021, року постраждали 3 українських військових. Все це – внаслідок обстрілу проросійських бойовиків.

Так, 2 військових Збройних сил України отримали поранення. Ще 1 – бойове травмування.

Увага Росія посилює підготовку бойовиків на Донбасі: дані розвідки

Російські бойовики обстрілювали поблизу населеного пункту Луганське – в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Який стан вояків

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.

Стан здоров'я українських захисників – задовільний,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Там додали, що на обстріли противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.

Зараз на місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.

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