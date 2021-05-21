3 українських військових постраждали на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків

В районі проведення операції Об'єднаних сил, 21 травня 2021, року постраждали 3 українських військових. Все це – внаслідок обстрілу проросійських бойовиків.
Так, 2 військових Збройних сил України отримали поранення. Ще 1 – бойове травмування.
Увага Росія посилює підготовку бойовиків на Донбасі: дані розвідки
Російські бойовики обстрілювали поблизу населеного пункту Луганське – в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Який стан вояків
Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.
Стан здоров'я українських захисників – задовільний,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.
Там додали, що на обстріли противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.
Зараз на місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.
Ситуація на Донбасі: останнє
- Проросійські бойовики продовжують порушувати режим тиші та обстрілюють українські позиції.
- Попри нібито відведення російських військ, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія досі тримає тисячі військових біля українського кордону.
- ОБСЄ згодом повідомили, що бойовики вивели танки з місць зберігання на Донбасі.
- Бойовики востаннж обстріляли житлові райони Мар'їнки 21 травня.
- Відомо також, що вони створюють нові укріплення на Донбасі та глушать безпілотники ОБСЄ. Також Збройні сили Росії продовжують нарощувати боєздатність на території окупованого Донбасу.