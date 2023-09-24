Що буде з 300 мільйонами доларів для України від США: голова Палати дав відповідь
Джерело:The Hill
Раніше через ЗМІ ширилася інформація про те, що США можуть вилучити зі свого оборонного бюджету 300 мільйонів доларів, які призначалися для допомоги Україні. Спікер Палати представників розповів, що буде з цією сумою.
Голова Палати представників США Кевін Маккарті раніше повідомляв про свій намір вилучити 300 мільйонів доларів з оборонного бюджету для України. Однак пізніше республіканець змінив думку.
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Що сказав спікер Палати
Маккарті пообіцяв зберегти допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону. Як пояснив спікер, він вирішив залишити ці кошти після того, як зрозумів, що в іншому бюджетному законопроєкті теж передбачені гроші для нашої держави. Мовиться про проєкт закону про фінансування Державного департаменту та закордонних операцій.
За його словами, вилучити допомогу Україні з бюджету Держдепартаменту та закордонних операцій стає дедалі важче. Тому Маккарті вирішив залишити гроші для України в обох законопроєктах.Зверніть увагу! 300 мільйонів доларів стосуються фінансування програми "Допомога Україні в забезпеченні безпеки". Її започаткували у 2014 році після першої агресії Росії проти нашої країни.
Що цьому передувало
Не так давно телеканал CNN повідомляв про наміри республіканців вилучити фінансування допомоги Україні з оборонного бюджету. У такий спосіб вони хотіли розблокувати голосування за інші бюджетні питання.
Лідери республіканських фракцій у Конгресі вели з приводу цього дискусії. Після провалу голосування за оборонний бюджет США в Палаті представників вони хотіли переконати ультраправе крило партії схвалити інші бюджетні видатки.
Інші заяви Маккарті
Нагадаємо, після виступу Володимира Зеленського перед американськими конгресменами Маккарті трохи поспілкувався з журналістами. Він назвав розмову з українським лідером хорошою та продуктивною, однак наголосив, що не змінив своєї позиції.
Маккарті тоді заявляв, що не підтримає схвалення пакета допомоги Україні на суму у 24 мільярди доларів через міграційні проблеми у США. Він хотів, щоб адміністрація Джозефа Байдена почала приділяти більше уваги боротьбі з нелегальною міграцією та побоювався, що зосередження тільки на питаннях надання допомоги Україні завадить цьому.