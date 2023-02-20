Шалені втрати Росії, пекло поблизу Бахмута: хронологія 362 дня війни

Україна продовжує свою боротьбу проти російських загарбників. Станом на 20 лютого триває 362-ий день нашого спротиву.

Про найголовніші події цього дня на військовому та дипломатичному фронтах читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:56 Зеленський: Україна готується до короткочасної війни, що закінчиться перемогою; дуже важливо не заморозити цей конфлікт, як це було зроблено у 2014 році.

06:41 В Інституті вивчення війни констатували, що в Росії недостатньо резервів для посилення бойових підрозділів в Луганській області. Окрім того, там зазначили, що ворог втратив за рік широкомасштабної війни 1 000 танків, а також ще 500 одиниць техніки захопили ЗСУ. Ця цифра еквівалентна 16 танковим полкам.

06:28 Колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі звинуватив Зеленського у тому, що він винен у війні, яка триває від 24 лютого. На це український лідер відповів з гумором.

Я не знаю його особисто. Але, може бути, і ми повинні йому щось послати. Він любить горілку? У нас є в Україні відмінної якості, якщо хочете, ми дамо,

– пожартував Зеленський.

03:00 Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан констатував, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом видворення звідти російських військ. Лише опісля, за його словами, можна буде впроваджувати в регіоні різні реформи, зокрема, економічні та соціальні.

02:28 Bloomberg: інспектори МАГАТЕ виявили в Ірані уран, збагачений до 84%; це на 6% менше, ніж необхідно для виготовлення ядерної зброї.

01:11 Президент Зеленський: для нас важливо захистити Бахмут, але не за всяку ціну; ми оборонятимемо Бахмут, поки це буде розумно, росіяни потім хочуть продовжити наступ до Краматорська і Слов'янська, аж до кордонів Донбасу і до Дніпра, якщо зможуть; ми чинимо опір, а тим часом готуємо наступну контратаку.

00:24 З посади керівника управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради звільнили Владислава Ніколаєва. Відомо, що чиновник називав Україну фашистською державою та виступав на псевдореферендумах у квазіреспубліках.