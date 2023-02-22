У Сумах працювала ППО, на окупованій території Донеччини чули вибухи: хронологія 364 дня війни

Повномасштабне вторгнення ворога триває вже 364 дні. Хоробрі українські захисники дають потужну відсіч агресору і продовжують звільняти рідну землю від окупантів.

Про найголовніші події, які сталися 21 лютого, розповідає у своєму матеріалі 24 Канал.

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03:01 У CNN повідомили, що коли президент США Джо Байден був у Києві, Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Однак воно було невдалим. Про це журналістам розповіли двоє офіційних осіб США. За їх словами, якби випробування вдалось, Путін би похвалився цим у своїй промові 21 лютого.

02:18 Під час тривоги у Сумах прогримів вибух. В ОВА повідомили, що відпрацювала ППО. Ціль уражена.

01:37 ЗМІ повідомили, що у Дніпрі чути звуки вибухів.

01:28 У низці областей України оголосили повітряну тривогу.

01:11 У Донецькій області прогриміла низка вибухів. Зокрема, в окупованому Маріуполі, Донецьку, Макіївці, Харцизьку, Дебальцевому та Іловайську. Російські загарбники заявили, що нібито чули "інші звуки".

У мережі повідомили про 11 вибухів у Маріуполі. Перший пролунав ще о 22:33. У міській раді зазначили, що попередньо є інформація про 2 влучання в районі АС-(Центральний район) та Стан-3000 (Кальміуський район). Ймовірно, у місцях скупчення ворожої сили.

Що саме спричинило вибухи та чи є жертви, наразі невідомо. Однак російські військкори вже публікують відео спалахів. На них видно, що після вибухів у деяких місцях виникла пожежа. Окупанти традиційно розповідають, що "працює ППО".