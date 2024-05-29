Умєров анонсував виділення додаткових 370 мільярдів на закупівлю зброї

Міністр оборони наголосив, що разом з Головнокомандувачем працює в прифронтових регіонах. Також він анонсував виділення додаткових коштів на закупівлю озброєння.

Йдеться про 370 мільярдів гривень, що своїм рішенням Кабінет Міністрів України спрямує на посилення обороноспроможності нашої держави. Відповідну заяву голова Міноборони Умєров зробив у середу, 29 травня.

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Додаткові кошти на армію

Як зазначив Умєров, разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським він постійно проводить роботу в прифронтових регіонах, аби після спілкування з командирами на місцях краще розуміти потреби військових.

Працюємо над рішенням Кабміну про виділення додаткових майже 370 мільярдів гривень на закупівлю озброєння… Саме на місцях найкраще відчуваються усі потреби наших військових, на які стараємося реагувати негайно.

Голова Міністерства оборони заявив, що уряд вивчає нові можливості підтримки підприємств українського оборонно-промислового комплексу для забезпечення логістичних потреб армії та своєчасного відвантаження необхідного озброєння.

У цьому ж повідомленні Умєров зазначив, що днями відвідав Харківський напрямок, де тривають важкі бої. Чиновник констатував, що ситуація під контролем: попри труднощі, захисники активно протидіють ворогу, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці.

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