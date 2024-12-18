Чотири Ту-95МС залетіли на Аляску, їх перехопили американські винищувачі

У середу, 18 грудня, у США виклали інформацію про те, що російські літаки – ракетоносії 17 грудня були помічені над Аляскою. Це Ту-95МС, з яких Росія масовано обстрілює Україну. В дописі мовиться, що російська активність є регулярною.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресреліз Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD). Цікаво, що майже в усіх коментарях до цього ж допису в соцмережі Х люди вимагають зробити щось із таємничими дронами, які вже місяць літають над Америкою.

Дивіться також Загадкові дрони в небі США: чому Трамп закликає їх збивати та що відомо про масовий наліт

Росіяни регулярно з'являються в зоні ідентифікації ППО

За даними NORAD, 4 російські військові літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в суверенний повітряний простір США чи Канади. Але командування "виявило їх і відстежило" – імовірно, мова про перехоплення.

Ракетоносії Ту-95МС діяли в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски (ADIZ).

Ця російська активність в ADIZ на Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза. ADIZ починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і є визначеною ділянкою міжнародного повітряного простору, яка вимагає швидкої ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки,

– пояснили у США.

Аляска на карті Google Maps

Командування NORAD запевнило: воно готове "застосувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки". Там використовують багаторівневу оборонну мережу супутників, наземних і повітряних радарів та винищувачів, щоб виявляти і відстежувати літаки, а також інформувати про відповідні дії.

Цікаво, що вдень 18 грудня росіяни самі визнали, що Ту літали над Аляскою. Відео оприлюднило міноборони держави-агресора та підхопили пропагандисти.

Ворожі ЗМІ пояснили, що літаки "виконали плановий політ над нейтральними водами поблизу західного узбережжя Аляски".

Нещодавно ми наводили спогади пілота, який керував суднами Ту в Прилуках. Він заявив: якби Україна залишила собі ці літаки, вони б діставали всю європейську частину Росії аж до Уралу.