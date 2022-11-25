"Його прикладом є Трамп": експерт пояснив, чому угорці ведуться на популізм Орбана

Наразі понад 40% населення Угорщини підтримують Віктора Орбана. Однак варто зазначити, що угорський прем'єр свого часу цинічно використав у своїх цілях війну в Україні.

Так, Орбан заявляв нібито опозиція країни хоче відправляти угорців на війну в Україну. Про це 24 каналу розповів очільник угорської громади в Києві Тібор Томпа.

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Хто підтримує Орбана

Тоді опозиція втратила близько 700 тисяч голосів. Станом на сьогодні ці 700 тисяч угорців вже "відійшли назад" і не підтримують Орбана, який втрачає "популістський шарм".

Рано чи пізно суспільство прокинеться, але буде нелегко. Вже сьогодні угорському суспільству нелегко з тими цінами та зовнішньою і внутрішньою політикою до яких довів пан Орбан,

– зазначив очільник угорської громади Києва.

Крім того, він пояснив, що в Угорщині вже давно є так званий поділ на інтелектуальний Будапешт та провінцію. Що цікаво, в столиці Угорщини Орбан програє з тріском. Так, з 18 виборчих округів угорський прем'єр програв на 17 дільницях.

Очільник угорської громади Києва розповів, що Орбан отримує голоси від так званих люмпен-пролетаріатів, тобто економічно декласованих верств населення. Переважно це одномовні люди з провінцій.

За словами Томпи, прикладом для угорського прем'єра є експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Політики тісно спілкуються, тому Орбан багато "запозичив" від Трампа.

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Чи є в Угорщині сильна опозиція

Угорський прем'єр-міністр разом з новим поколінням своєї партії "Фідес" планує керувати Угорщиною ледь не до 2050 років. Утім, на думку Томпи, країна цього просто не переживе.

Варто відзначити, що в Угорщині є відповідна політична сила – опозиція – молода наступна генерація, яка сьогодні є найбільшою опозиційною партією в парламенті. Той самий "Моментум",

– повідомив очільник угорської громади Києва.

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