Уповноважений Верховної Ради України з прав людини розповів, що зустрічався з рідними зниклих безвісти та полонених військових. Посадовець серед іншого й відповідав на питання сімей.

На зустріч прийшли орієнтовно 300 рідних, щоб почути відповіді на свої запитання. Дмитро Лубінець пояснив, що родичі цікавилися особливостями пошуку зниклих безвісти.

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Що розповів Лубінець про зниклих безвісти та полонених

Підкреслив, що для нас немає юридичної відмінності між ними та тими, хто має статус військовополонених: близько 40% повернутих з полону – це особи, які мали статус зниклих безвісти за особливих обставин і не були підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста,

– розповів посадовець.

Дмитро Лубінець пояснив, що на зустрічі:

розповіли про комунікацію щодо повернення військовополонених з російською уповноваженою з прав людини та залучення представників третіх країн;

відповіли на питання щодо репатріації тіл, взаємодії держструктур стосовно ДНК-експертиз та виплати для родин загиблих захисників.

На зустрічі також були представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру СБУ, Пенсійного фонду, Департаменту соцзабезпечення Міноборони, Нацполіції, Міністерства внутрішніх справ, Офісу генпрокурора, Генштабу ЗСУ.

До речі, 13 та 14 вересня відбулось два обміни військовополоненими. Україна повернула з полону 49 людей та 103 захисників відповідно.

Під час обмінів вперше за довгий час з полону вдалося звільнити 23 жінки, а також повернути азовців.