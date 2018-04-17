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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки коштує ковбаса в окупованому Луганську: ціни вражають

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В окупованому російською владою Луганську користувач соціальних мереж провів огляд цін на ковбасу і опублікував фото.

Про це повідомляють користувачі в соціальних мережах.

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Користувачі опублікували фото ковбас з цінниками. За словами автора фото, ціни актуальні за станом на квітень 2018 року.

Згідно фото, варена ковбаса коштує у Луганську 160-270 руб. за кг (67-113 грн за місцевим курсом), "Дитяча" 377 руб. (158 грн), сирокопчена ковбаса продається за ціною 640-830 руб. (269-349 грн) за кг, ціни на окремі види досягають 914 руб. (384 грн).

Окрім цього, на більшості цінників вказано виробник "ЛНР".

Цінники сфотографовані у супермаркеті "SPAR", а частина – в магазині в Медмістечку. Також у пабліку стверджують, що ціни загалом однакові в різних магазинах.

Теги: Новини України Фотоновини Новини Луганська Ціни
Джерело: 24 Канал
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