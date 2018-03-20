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4 найпоширеніші причини, чому ваш смартфон ламається

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Найпоширеніші причини, чому ваш смартфон ламається
Найпоширеніші причини, чому ваш смартфон ламається / remont.mj777.com

Експерти назвали найпоширеніші причини, що призводять до поломки смартфонів. Найчастіше гаджет страждає через самого власника, який неправильно його експлуатує.

Про це пише actualnews.org.

Перша і найпоширеніша причина, через яку ламається смартфон, доволі банальна – це падіння телефона на тверду поверхню. При цьому після падіння ви можете навіть не побачити зовнішню поломку, однак це може зруйнувати контакт, що відповідає за оперативну пам'ять і процесор.

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На другому місці популярних причин поломок є тріщина дисплея. При цьому спочатку телефон може працювати у звичному режимі навіть з розбитим екраном, але з часом це порушує роботу смартфона.

Далі у нашому рейтингу йде пошкодження динаміка, якщо ви погано захищаєте його від різноманітних шкідливих впливів.

На четвертому місці – віруси, які можуть спровокувати перегрів процесора, чи спричинити інший згубний вплив на смартфон.

Відтак, аби захистити свій смартфон варто придбати для нього спеціальний чехол, який би захистив корпус і дисплей від пошкоджень. Ну і найважливіше – треба більш бережно ставитись бо свого смартфону – не залишати його у кишені, що не закривається, не протирати і не чистити телефон не пристосованими для цього засобами. А також не завантажувати на гаждет підозрілі програми.

Теги: LifeStyle Техно смартфон
Джерело: 24 Канал
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