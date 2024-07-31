Одразу 5 українських міст – у переліку найбільш кримінальних Східної Європи за версією Numbeo

Ресурс Numbeo виклав свіжі дані щодо злочинності у світі. Час від часу ця база даних оновлює інформацію і публікує актуальні відомості. Але слід одразу сказати, що там не рахують кількість злочинів, а вимірюють дещо інакше.

Numbeo оцінюють вартість проживання, якість життя та ціни на нерухомість у різних країнах світу. У січні вони сформували рейтинг найдорожчих міст світу.

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Які міста України найбільш кримінальні

Одеса посіла перше місце, набравши 54.5 бали в індексі злочинності у Східній Європі, на другому місці Дніпро з 45.8, на четвертому Харків із 52.5, Київ виявився шостим із 45.5. Третє та п'яте місце посіли Мінськ і Новосибірськ відповідно. Львів потрапив на 12 місце з індексом 38.0.

Українські міста увійшли до списку кримінальних у Східній Європі / Скриншот із сайту Numbeo

В Numbeo вважають рівень злочинності нижче 20 дуже низьким, рівень злочинності між 20 і 40 – низьким, рівень злочинності між 40 і 60 – помірним, рівень злочинності між 60 і 80 – високим, і, нарешті, рівень злочинності вище 80 – дуже високий.

Загалом список має такий вигляд:

Одеса (Україна);

Дніпро (Україна);

Мінськ (Білорусь);

Харків (Україна);

Новосибірськ (Росія);

Київ (Україна);

Крайова (Румунія);

Кишинів (Молдова);

Софія (Болгарія);

Лодзь (Польща);

Санкт-Петербург (Росія);

Львів (Україна);

Москва (Росія);

Будапешт (Угорщина);

Гданськ (Польща);

Ясси (Румунія);

Братислава (Словаччина);

Познань (Польща);

Нижній Новгород (Росія);

Бухарест (Румунія);

Вроцлав (Польща);

Краків (Польща);

Брно (Чехія);

Тімішоара (Румунія);

Варшава (Польща);

Брашов (Румунія);

Прага (Чехія);

Клуж-Напока (Румунія).

Найбільш кримінальні міста Східної Європи – рейтинг / Скриншоти із сайту Numbeo

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Де у світі небезпечно і вас можуть обікрасти – як мінімум

Слід сказати, що в деяких країнах Західної Європи ситуація гірша. Наприклад, у Великій Британії і Франції.

Криміногенна ситуація у Європі / Скриншот із сайту Numbeo

У Лондоні досить високий рівень злочинності, як і в Нью-Йорку.

У мегаполісах ситуація невтішна / Скриншот із сайту Numbeo

Проте міста, де найбільш небезпечно, розташовані не у Європі.

Де у світі найбільш небезпечно / Скриншот із сайту Numbeo

Як бачимо, лідирують Африка та Південна Америка.

Найбільш кримінальні міста світу / Скриншот із сайту Numbeo

Як формується рейтинг і що таке Numbeo

Numbeo збирає цінні дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння злочинності та умов безпеки в різних містах. Порівнюючи та аналізуючи цю інформацію, люди можуть приймати більш обґрунтовані рішення щодо своєї особистої безпеки та безпеки своїх громад,

– сказано на сайті.

Важливо, що розділ про криміногенність заснований на опитуваннях відвідувачів сайту. Там враховано такі фактори, як рівень сприйняття злочинності, зміна рівня злочинності, сприйняття безпеки вдень і вночі, занепокоєння щодо пограбування чи злому автомобіля, фізичних нападів, образ і переслідувань у публічних місцях тощо.

Модератори фільтрують опитування, щоб уникнути потенційного спаму. Але все ж рейтинг відображає радше ставлення до злочинності мешканців різних міст однієї країни.