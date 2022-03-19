5 російський генерал за 3 тижні, навіть у Другу світову такого не було, – МВС про Чорнобаївку

18 березня українські бійці у Чорнобаївці знищили командний пункт росіян. Окрім звичайних військових загинув також російський генерал. І це вже п'ятий за ліком від початку війни проти України.

Як зазначив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Рада", такого не було, навіть під час Другої світової війни. Мовляв, за такий короткий проміжок часу Росія не втрачала ще стільки генералів у боях.

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Росіяни вкотре висаджуються у Чорнобаївці та зазнають втрат

Війська окупантів або зовсім без зв'язку, або вважають, що вони безсмертні. Адже як тоді пояснити, що вони вже вшосте висаджують десант на аеродромі у Чорнобаївці, і вшосте наші військові розносять їх вщент.

Потрібно сказати, що ми знищили в Чорнобаївці п'ятого генерала. Це генерал-лейтенант Андрій Мордвічев. Керівник однієї із російських армій, яка відповідала за ситуацію на Донбасі. Це один із важливих моментів,

– наголосив Денисенко.

Він також додав, що навіть під час Другої світової війни Радянський союз не втрачав усього за три тижні п'ятьох генералів. Водночас радник міністра зазначив, що не проти, якщо окупанти продовжуватимуть висаджуватися в Чорнобаївці.

Хай далі висаджуються в Чорнобаївці. Ми їх там з радістю чекаємо. Це дуже правильне рішення Росії,

– підкреслив він.

Зазначимо, що ЗСУ вдалося знищити передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії. Це, до слова, саме той напрямок, який відповідав за постачання збройних сил квазіреспублік на Донбасі.

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