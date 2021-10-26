5 тисяч гривень за липові документи: викрили лікаря, який торгував сovid-сертифікатами

Поліція на Хмельниччині викрила лікаря та його спільників, які продавали людям сертифікати вакцинації. Травматолог отримав через посередника 5 тисяч гривень хабаря.

Медик обіцяв людям за ці гроші надати їм сертифікат вакцинації та внести їхні дані в базу. Про це 26 жовтня заявили у Нацполіції.

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На Хмельниччині викрили лікаря, що "торгував" сертифікатами вакцинації

Поліція затримала посередника після передачі працівнику лікарні хабаря. Зокрема 5 тисяч гривень через посередника отримав лікар-травматолог. За даними правоохоронців, за цю суму він гарантував громадянинові:

"липову" вакцинацію від COVID-19;

внесення даних до відповідної бази;

отримання сертифікату про вакцинацію.

Заходи з документування корупційної "схеми" отримання сертифікатів проводилися під контролем працівників поліції. За місцем роботи медпрацівника, крім суми хабаря, правоохоронці вилучили 12 тисяч доларів, походження яких встановлюється,

– заявили у поліції.

Наразі поліція вирішує питання про повідомлення лікарю та посереднику про підозру та обрання їм запобіжних заходів. Також тривають слідчі дії.

Поліція викрила лікаря та посередників, які "торгували" сертифікатами про вакцинацію: дивіться відео

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