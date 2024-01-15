Скільки справних літаків А-50 залишилося у Росії: Буданов назвав конкретну цифру

Українські військові 14 січня знищили російський літак типу А-50. Наразі у країни-агресорки залишилося не так багато справних літаків дальнього радіолокаційного стеження.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав конкретне число літаків А-50, які наразі повноцінно можуть виконувати свої функції. Він також зазначив, що знищення повітряного судна над Азовським морем матиме вплив на російську армію.

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У росіян залишилось не так багато А-50

Буданов наголосив, що українські військові збили над Азовським морем літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, і в результаті повітряне судно вибухнуло. Водночас повітряний пункт управління Іл-22 був сильно пошкоджений, але, на жаль для нас, йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі.

У хорошому стані перебувають лише вісім А-50,

– підкреслив Буданов.

Крім того, глава української розвідки зауважив, що таке знищення літаків, ймовірно, вплине на здатність Росії вести цілодобову оперативну діяльність та підтримувати зв'язок у зоні бойових дій.

Збиття А-50 стало великою втратою для Росії