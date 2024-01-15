Ймовірно, останній політ літака А-50: Сили оборони показали разючі кадри

Українські військові ввечері 14 січня змогли збити російський літак А-50 над Азовським морем. Це повітряне судно "приземлили" майже одразу після його вильоту.

Згодом інформацію про збиття літака А-50 підтвердили у Повітряних силах, а також головнокомандувач ЗСУ. Зрештою у мережі показали кадри останнього польоту повітряного судна окупантів.

До теми ЗСУ збили російський А-50 та підбили ще один літак над Азовським морем, – ЗМІ

Сили оборони показали, як А-50 востаннє летів у небі

Літак далекого радіолокаційного стеження та управління А-50, за даними ЗМІ, заступив на чергування у районі тимчасово окупованої Кирилівки у Запорізькій області. За попередніми даними, час, коли літак почав патруль, був близько 21:10 – 21:15.

Водночас Сили оборони виклали у мережу кадри, ймовірно, останнього польоту А-50. На відео можна побачити, що російське повітряне судно вочевидь вилетіло 14 січня у післяобідній час, адже сонце уже почало заходити за обрій, але ще не було надто темно.

Сили оборони показали, ймовірно, останній політ А-50 / Відео з телеграм-каналу Сил оборони Півдня України

У ЗМІ, з посиланням на власні джерела, також наголошували, що А-50 нашим захисникам вдалося збити практично одразу після того, як він застав на чергування. Одразу після цього літак ДРЛС зник з радарів і більше не відповідав на запити тактичної авіації.

Росіяни також показали підбитий Іл-22

Окрім А-50, нашим захисникам також вдалося підбити російський літак Іл-22. Зрештою у російських ЗМІ з'явилися кадри із підбитим повітряним судном, яке мало сісти в Анапі.



Ймовірно, підбитий літак Іл-22 / Фото з російських телеграм-каналів

На знімках можна побачити, що літак був повністю продірявлений і став схожим на решето. Наразі достеменно невідомо, яка доля чекає цей літак: чи він піде на брухт або ж його намагатимуться ремонтувати.

Україна знищила А-50 та Іл-22 над Азовським морем