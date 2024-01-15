Ймовірно, останній політ літака А-50: Сили оборони показали разючі кадри
Джерело:Сили оборони Півдня України
Українські військові ввечері 14 січня змогли збити російський літак А-50 над Азовським морем. Це повітряне судно "приземлили" майже одразу після його вильоту.
Згодом інформацію про збиття літака А-50 підтвердили у Повітряних силах, а також головнокомандувач ЗСУ. Зрештою у мережі показали кадри останнього польоту повітряного судна окупантів.
До теми ЗСУ збили російський А-50 та підбили ще один літак над Азовським морем, – ЗМІ
Сили оборони показали, як А-50 востаннє летів у небі
Літак далекого радіолокаційного стеження та управління А-50, за даними ЗМІ, заступив на чергування у районі тимчасово окупованої Кирилівки у Запорізькій області. За попередніми даними, час, коли літак почав патруль, був близько 21:10 – 21:15.
Водночас Сили оборони виклали у мережу кадри, ймовірно, останнього польоту А-50. На відео можна побачити, що російське повітряне судно вочевидь вилетіло 14 січня у післяобідній час, адже сонце уже почало заходити за обрій, але ще не було надто темно.
Сили оборони показали, ймовірно, останній політ А-50 / Відео з телеграм-каналу Сил оборони Півдня України
У ЗМІ, з посиланням на власні джерела, також наголошували, що А-50 нашим захисникам вдалося збити практично одразу після того, як він застав на чергування. Одразу після цього літак ДРЛС зник з радарів і більше не відповідав на запити тактичної авіації.
Росіяни також показали підбитий Іл-22
Окрім А-50, нашим захисникам також вдалося підбити російський літак Іл-22. Зрештою у російських ЗМІ з'явилися кадри із підбитим повітряним судном, яке мало сісти в Анапі.
Ймовірно, підбитий літак Іл-22 / Фото з російських телеграм-каналів
На знімках можна побачити, що літак був повністю продірявлений і став схожим на решето. Наразі достеменно невідомо, яка доля чекає цей літак: чи він піде на брухт або ж його намагатимуться ремонтувати.
Україна знищила А-50 та Іл-22 над Азовським морем
- ЗМІ й телеграм-канали ввечері 14 січня писали, що над Азовським морем українські військові завдали ударів по двох російських повітряних суднах – А-50 та Іл-22. Журналісти зазначали, що перший літак збили, а другий пошкодили і його екіпаж нібито терміново попросив про посадку в Анапі.
- Уже вранці 15 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук відреагував на збиття російських літаків, написавши, що "Це вам за Дніпро!". Водночас жодних деталей він не повідомляв.
- Зрештою збиття літака А-50 підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Також генерал наголосив, що наші захисники знищили повітряний пункт управління противника Іл-22.