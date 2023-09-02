Росіяни обстріляли Херсонську область, дрони атакували Брянськ і Крим: хронологія 556 дня війни

Російська армія вже 556 день продовжує свою повномасштабну агресію проти нашої держави. Однак українські військові чинять потужний спротив окупантам, повертаючи назад територію України.

Що відбувалося на фронті, в тилу й на міжнародній арені, що вчиняли окупанти та якими були головні події 2 вересня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Зеленський планує візит до США, похорон пілотів Мі-8: хронологія 555 дня війни

Аналітики американського інституту вивчення війни розповіли, що росіяни розгорнули резервну 25 армію на Куп'янському напрямку. Експерти припустили, що ці війська навряд чи будуть боєздатними для протидії наступу ЗСУ.Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що доцільність другої вищої освіти для чоловіків вирішуватиме міністерство освіти і науки.

02:50 Росіяни влучили у тракторну бригаду в Херсонській області. Є загиблий.

Наслідки атаки Херсонщини росіянами / фото Офіс генпрокурора

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що візит Путіна до Тверської області, де він народився і де вбили Пригожина, є наочною демонстрацією того, що "злочинця тягне на священне місце злочину".Росіяни жалілися про атаку дронів на Брянськ та тимчасово окупований Крим.Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк запросила очільника Міноборони Олексія Резнікова на засідання фракції. Там вони обговорюватимуть кадрові перестановки.Журналісти The Guardian розповіли, що Володимир Зеленський може у вересні відвідати США. Там він братиме участь на засіданні світових лідерів у ООН, а також і на Радбезі організації.Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію Росії. За його словами, чим ширші будуть операції, тим краще.