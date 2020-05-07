5 головних гравців на "ринку" зеленої енергетики України

Про відсутність ринкової конкуренції в українській енергетиці та про головних гравців цієї сфери – в ефірі 24 каналу розповіли журналіст "НВ" Іван Верстюк, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов та журналіст "Бізнес.Цензор" Сергій Головньов.

Ні ринку, ні конкуренції

Будь-які проблеми держави та економіки, на жаль, в корені полягають в політиці і в тому, що особисті приватні інтереси керівників політичних структур переплітаються з розвитком економіки. Таку думку в коментарі 24 каналу висловив Юрій Бутусов.

До теми Енергетична криза: що відбувається та чому українці мають за це платити

За його словами, зелена енергетика і те, що сталося зараз з атомною – дуже наочний приклад.

"Усі минулі керівники держави і теперішнє керівництво, всі олігархи вклалися в сонячну зелену енергетику. І те, що в нас називають ринком електроенергії, насправді ринком не було і не є. Ми ринку не створили. Для мене образливо, коли оперують словом енергоринок, тому що він нічого спільного з ринком не має", – наголосив Бутусов.

Головні гравці

Сергій Головньов розповів про п'ятірку головних гравців на "ринку" зеленої енергетики.

► На першому місці з великим відривом – ДТЕК олігарха Ріната Ахметова.



Рінат Ахметов / Фото з відкритих джерел

► Друге місце посідає компанія "Віндкрафт Україна", яка належить шведсько-українському бізнесмену Карлу Стурену.

"Наскільки мені відомо, в нього є дуже велика підтримка від Хорошковського", – пояснив Головньов.



Карл Стурен / Херсон Daily

► На третьому місці – китайська компанія CNBM.

"Але вона така китайська як я африканець. Там є частка китайського, але всі знають, що це компанія Activ Solar пана Клюєва, який зараз перебуває в РФ. Зрозуміло, що зараз Клюєв не може бути власником бізнесу в Україні", – розповів журналіст.

► Четверте місце за Річардом Дейтсом. Він є власником інвестиційного фонду VR Capital Group.

"Дейтс – партнер Макара Пасенюка, власника компанії "Інвестиційний капітал Україна", яка відома тим, що обслуговувала особисті фінанси Петра Порошенка", – зазначив Головньов.



Макар Пасенюк і Річард Дейтс / Фото з відкритих джерел

► На п'ятому місці – Максим Єфімов і "Вітряні парки України". Єфімов минулому скликанні – нардеп від "БПП", зараз – позафракційний.



Максим Єфімов / Фото із соцмереж

Український виробник – українські олігархи

Журналіст "НВ" Іван Верстюк зазначив, що українська політика ніколи не вміла регулювати ринок: чи це ринок енергетики, чи це ринок хімічної продукції, чи це споживчий ринок.

Читайте також Ціни на електрику у Європі значно нижчі, аніж в Україні, – "АрселорМіттал"

"Завжди були проблеми. Але оскільки енергетика – це сегмент, в якому є відверта монополія одного олігарха Ріната Ахметова, якого намагається переважити інша українська держава. Ось ці постійні спроби уживатися на одному п'ятачку української енергетики між Ахметовим та державою – завжди є для України пробленими", – підкреслив журналіст.

Він додав, що крім цього, Володимир Зеленський не має зрозумілого і українцям, і зовнішньому світу економічного курсу. "Його новопризначений міністр економіки говорить, що потрібно підтримувати українського виробника. Але це гарне слово для означення українських олігархів – власне таких як енергомагнат Рінат Ахметов", – підсумував Верстюк.

Чому в Україні виникла енергетична кризаНовий ринок електроенергетики так і не вдалося запустити. За інформацією Міненерго, споживання електроенергії в Україні від початку 2020 року було на 9% нижчим, аніж очікувалося – через аномально теплу зиму та скорочення промислового виробництва. До того ж, через карантин та вимушену зупинку багатьох підприємств та бізнесів, споживання енергії в Україні скоротилось ще більше (як і в усьому світі).



На ринку з'явився великий надлишок енергії і профіцит потужностей для її виробництва. Платежі за комуналку різко скоротились. Крім того, у новому уряді міністерство енергетики досі не має повноправного очільника, лише виконувачів обов'язків.