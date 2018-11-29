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      5 речей, на яких не варто економите під час ремонту

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      Ремонт квартири: яких помилок не варто припускатись
      Ремонт квартири: яких помилок не варто припускатись / unsplash/Ілюстрація

      Щоб ремонт не розтягнувся на роки і не став набридливим тягарем, перед тим, як його починати варто знати кілька важливих нюансів.

      Аналітики порталу нерухомості Domik.ua виділили найважливіші пункти, які не варто ігнорувати, починаючи ремонт.

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      1. Бригада майстрів

      Непрофесійні робітники – це завжди провал і винятків із цього правила не буває.

      Якщо наймаєте бригаду майстрів тільки тому, що вона дешева, не можете бути впевнені, де саме вас спіткає невдача: це може бути неправильний розподіл матеріалів, порушення черговості в роботах або неякісне їх виконання.

      Тому до вибору робітників варто підходити зважено і відповідально.

      ремонт квартира бригада майстрів
      Перед початком ремонту важливо вибрати професійну бригаду майстрів

      2. Електропроводка

      Якщо ви задумали капітальний ремонт помешкання, обов'язково врахуйте, що слід оновити електрику, кабелі та проводку по всій квартирі.

      Краще впевнитись, що електропроводка буде новою та надійною по всьому будинку, аніж потім руйнувати вже відремонтовані стіни, щоб її замінити.

      3. Дизайн-проект

      Грамотні креслення із замірами усіх необхідних поверхонь в квартирі мають стати вашим основним "документом" під час ремонту.

      Він важливий як і для складання кошторису, так і для обчислення кількості матеріалів, які знадобляться для ремонту.

      ремонт дизайн помилки під час ремонту
      Яких помилок не варто припускатись перед початком ремонту

      4. План ремонту і допомога професіоналів

      Зробити всі ремонтні роботи самостійно можна за умови, якщо ви професійний дизайнер чи архітектор.

      В іншому випадку, краще таки заручитись допомогою професіоналів.

      Якщо вибрати кольорову гаму чи розташування меблів – це частково питання смаку чи комфорту, то для розведення електромережі і правильного укладення ламінату таки потрібні фахівці.

      Важливо також попередньо записати розміри усіх поверхонь, меблів і фурнітури, діаметр розеток, кабелів та інших матеріалів.

      ремонт дизайн інтер'єру
      Допомога професіоналів: на чому не варто економити під час ремонту

      5. На якості економити не варто

      Однією з найбільш глобальних помилок під час ремонту квартири чи будинку є бажання на ньому зекономити.

      Не варто економити на важливих на усіх етапах ремонту матеріалах таких, як грунтівці, фарбі, склопакетах, меблів чи сантехніці.

      Така економія гарантовано перекреслить всі старання навіть найпрофесійніших майстрів.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Декор і дім Поради
      Джерело: 24 Канал
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