6 "Калібрів" та 25 дронів-камікадзе: у ЗСУ описали наслідки нічної атаки по Півдню

Вночі росіяни знову підступно атакували Південь України. Ворог організував атаку "Шахедами" у кілька хвиль і на додачу випустив ракети "Калібр".

В ОК "Південь", розповіли що росіяни випустили по Півдню "Шахеди" та 6 ракет "Калібр" з Чорного моря. Ракетна атака була спрямована саме по Одесі.

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Скільки ракет вдалося збити

Сили ППО знищили всі ракети, які окупанти випустили по Україні. Щодо "Шахедів" – 21 дрон знищили на підльоті з моря в Одеській області, ще 4 – в небі над Миколаївською.

В ОК "Південь" повідомили, що атака ворога була спрямована на те, щоб виявити та виснажити сили ППО.

Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено "Калібрів",

– мовиться в повідомленні.

У Миколаївській області є влучання

Також у Миколаєві окупанти влучили в об'єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Без постраждалих.

Також є наслідки від падіння уламків. На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури й кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення зазнав літній чоловік – його госпіталізували до лікарні.

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