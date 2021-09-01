60 мільйонів – Україні: Байден заявив про перезапуск комісії з питань стратегічного партнерства

У Вашингтоні президент Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом. Глава Білого дому повідомив про домовленість щодо перезапуску комісії зі стратегічного партнерства. Вашингтон готовий надати Україні новий пакет допомоги.

Таким чином, Україна може отримати 60 мільйонів доларів фінансової допомоги. Про це Байден зазначив перед розмовою тет-а-тет з Зеленським.

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Комісія не збиралась вже три роки

Сторони цієї комісії не збирались уже протягом трьох років. Раніше у США наголошували – додаткові кошти Україні потрібні, аби протистояти загрозам з боку Росії.

Аргументи для надання Україні фінансової допомоги:

нарощення активності російських військ біля кордону України;

зростання обстрілів в бік українських позицій;

численні порушення домовленостей про припинення бойових дій.

Зеленський нагадав Байдену про війну на Донбасі

Зазначимо, що перед перемовинами тет-а-тет Зеленський та Байден зробили кілька заяв. Президент України наголосив на тій складній ситуації, в якій перебуває наша держава через війну на Донбасі.

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Українська делегація передала адміністрації Байдена список із 450 українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях та в Росії. США попросили посприяти звільненню бранців.

Байден наголосив , що в Києва та Вашингтона – однакові цінності і зазначив, що не проти знову приїхати до України.

Дивіться відео з початку зустрічі Байдена та Зеленського: