"7 помилок Шойгу": Цимбалюк розніс аналітику російських експертів
Російські аналітики вирішили розібратись, чому ж це їхній "геніальний план" масштабного вторнення Росії в Україні провалився.
Тож вони вирішили подумати над "7 помилками Шойгу" – міністра оборони Росії. Журналіст Роман Цимбалюк в ефірі 24 каналу вирішив це проаналізувати й розвалив вщент їхні думки.
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7 помилок Шойгу: що кажуть російські аналітики
1. Непродуманий план перших боїв
Вони пишуть, що російська армія не очікувала запеклого опору. Кажуть, що в перших атак не було єдиного напрямку. В результаті частину учасників перших боїв захопили в полон чи убили – "здохли падлюки, а точніше їх знищили, деякі згоріли", додав від себе Цибмалюк
Тобто "друга армія світу" прийшла в Україну з непродуманим планом перших боїв? Це ж треба бути кретинами, щоб не очікувати опору,
– вважає журналіст.
"Тікайте звідси. Дивіться, коли ти біжиш з чужим килимом, швидкість твого бігу сповільнює окупант-мародер. І як результат, це може привезти до того, що в цьому килими тебе й закопають", – припустив Цимбалюк.
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Непродумана логістика
Ці так звані аналітики, кажуть, що розтягнутий по всій ширині країни фронт створив великі проблеми із постачанням. Підкріплення до Києва доставляли через Чорнобильську зону, де колони постійно застрягали у болоті.
"Те, що ви там колупались у рудому лісі, це взагалі правильно. Відкрию вам секрет – швидше за усе, вашим нареченим можна вже шукати інших чоловіків, бо деякі частини тіла у вас не працюватимуть", – закликав медійник.
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Росіянам не вдалося до кінця взяти жодне велике місто через незахищений тил
Російські аналітики, хлопці, це не помилка! Ви просто не змогли це зробити. Напевне, почувались як нацисти під Москвою,
– коротко прокоментував він.
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Російська армія страшенно погано оснащена
У російських солдатів, які потрапили в полон, були прострочені сухпайки. Не вистачає палива. Що ж, дуже шкода. Тобто, це "армія бомжів", виходить. І це визнають навіть їхні "експерти".
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Психологічна неготовність до війни
Вже не секрет, що є випадки дезертирства та відмови окупантів вирушати на фронт. Росіяни розгублені. Журналіст додав, що вони ж просто не знають, за що воюють у цій війні, тож "просто подохнуть". Тим паче це ж начебто зовсім не війна, за рашистським законодавством.
До слова Заяви про "відведення військ" і "кінець спецоперації" – це спроби Росії уникнути санкцій, – ЦПД
- Провальна інформаційна кампанія – а що ці пропаганд*ни, зрештою, хотіли? Усі чудово знають, що вони завжди "триндять".
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Успішні контратаки українців
Останнім вони наводять пункт про те, як українці успішно відбивають атаки орків. А все тому, що немає чого тут шастати. Росіяни, правило в Україні для вас просте – іди або помри, підсумував журналіст.
Цимбалюк розніс аналітику російських експертів: дивіться відео