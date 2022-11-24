Яка ситуація в Києві сьогодні: коли повернуть світло, воду та зв'язок у столиці

В Україні продовжують боротися з наслідками масованого ракетного удару по Україні 23 листопада. Розповідаємо, коли мешканцям столиці відновлять електро- та водопостачання.

Ворог продовжує спроби залишити українців без світла, води та тепла. Робить він це тому, що відверто програє у війні та зазнає шалених втрат на фронті. Розповідаємо, яка ситуація з електро- та водопостачанням у Києві.

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Ремонтні бригади працювали цілу ніч

За словами мера Києва Віталія Кличка енергетики, а також фахівці "Київводоканалу" працювали упродовж усієї ночі. Вони робили все можливе, щоб відновити життєзабезпечення столиці.

Станом на 07:24 – момент появи допису Кличка – водопостачання вдалося повернути на лівий берег міста. У першій половині дня, за його словами, його мають відновити і на правому березі столиці.

Що стосується електроенергії, то без світла наразі залишається 70% міста. Щоб якомога швидше повернути світло до осель киян, енергетики докладають максимум зусиль. Водночас слід розуміти, що це залежить не лише від них. На подачу живлення до мереж також впливає відновлення балансу в енергетичній системі нашої країни. Слід розуміти, що Київ – частина загальнодержавної енергосистеми, підкреслив Кличко.

Пізніше під час телемарафону він зазначив, що близько 60% столиці залишаються без електроенергії.

Досі ліквідація наслідків ракетних ударів у Києві триває. Пошкоджена була система енергозабезпечення. Ми ж працюємо зараз над тим, щоб до критичної інфраструктури була подана електрика,

– підкреслив Кличко.

У місті продовжує працювати громадський транспорт: підземний і надземний. Згодом стало відомо про відновлення руху трамваїв на низці ділянок. Мовиться про:

Михайлівська Борщагівка – Гната Юри – Ромена Роллана. До вулиці Старовокзальної перевезення забезпечується тимчасовими автобусами.

Проспект Відрадний – Контрактова площа (№ 14)

Проспект Відрадний – вулиця Старовокзальна (№ 15)

Площа Контрактова – вулиця Старовокзальна (№ 18)

Площа Дарницька – Позняки, Червоний Хутір, Рембаза (№№ 8, 22, 29)

Бульвар Перова, Троєщина (№ 22, 28, 35).

Водопостачання продовжують відновлювати

У "Київводоканалі" повідомили об 09:34, що частково стабілізували електропостачання на одному з ключових об'єктів. Це дозволяє почати подачу води до споживачів на правому березі.

Увага! На пониженому тиску залишаються мешканці Святошинського, Солом'янського, частково Оболонського, Шевченківського, а також Подільського району. Така ж ситуація у житловому масиві "Пуща-Водиця", "Виноградар", а також "Нивки".

Станом на 10:40 водопостачання на лівому березі відновили. Що стосується правого, то там обіцяють подати воду мешканцям у першій половині дня.

Мешканців багатоповерхівок міський голова попередив про низький тиск води. Внаслідок цього у квартирах на останніх поверхах її подача буде слабшою. За словами Віталія Кличка, пізніше можна буде вийти на достатню потужність, щоб водопостачання відновили по всьому місту.

Яка ситуація зі зв'язком

Варто розуміти, що внаслідок ракетних ударів виникли проблеми не лише з електро- та водопостачанням. У багатьох районах столиці все ще відсутній мобільний зв'язок та інтернет.

Над його відновленням продовжують працювати. Кличко висловив надію, що до кінця дня вдасться повернутися до "тієї ситуації, яка була перед останнім ракетним ударом".

Росіяни люто атакували Київ та область

Вчора під час масованої ракетної атаки по України менш як половина ворожих снарядів летіла саме на Київщину. Після 14:00 стало відомо, що у столиці зафіксували влучання. Ворог поцілив в один з інфраструктурних об'єктів міста, а також у житловий будинок. Тоді повідомили про жертв ракетного удару.

Згодом стало відомо, що на Київ летіла відразу 31 ракета окупантів. Силам ППО вдалося збити 21 снаряд. На жаль, решта 10 не лише понищили інфраструктуру, а й забрали життя та травмували мешканців Києва й області.

Мер Віталій Кличко під вечір повідомив, що від рук ворога 23 листопада у Києві загинуло троє людей. Серед них – 17-річна дівчина, чиє життя забрала російська ракета.

5 життів забрав ворог ударом по багатоповерхівці у Вишгороді. Усього від цієї атаки постраждали 35 мешканців. Серед них – шестеро дітей, найменшій з яких – усього 5 років.

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