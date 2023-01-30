Франція та Італія підтвердили угоду на закупівлю 700 ракет для ЗРК SAMP-T, – Reuters
Джерело:Reuters
Захід продовжує надавати Україні озброєння, аби Збройні Сили могли більш ефективно ліквідовувати російських окупантів. Зокрема, у Парижі та Римі ухвалили рішення про передачу українській армії 700 ракет для зенітно-ракетних систем.
Ще не так давно ЗМІ повідомляли, що у Франції та Італії думають над тим, аби передати Україні важливі ракети. У п'ятницю, 30 січня, остаточно стало відомо, що ці держави закуплять близько 700 ракет Aster для установок SAMP-T.
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Контракт уже підписано
Власне, про цю угоду щодо закупівлі 700 ракет повідомили західні видання з посиланням на міністерство збройних сил Франції.
Водночас до цієї теми нагадаємо слова речника Повітряних сил Юрія Ігната, які він озвучив в ефірі національного телемарафону. Спікер зазначив, що ракети від Франції та Італії нам потрібні для того, аби захистити повітряний простір від ворожих балістичних ракет. Таку зброю у недалекій перспективі цілком може передати Москві Тегеран.
Іранська загроза існує. Тобто потрібно враховувати той фактор, що Іран може передати Росії балістичні ракети з дальністю у 300 та 700 кілометрів. Потрібно усвідомлювати ці ризики. Наші союзники це розуміють, тому посилюють нашу протиракетну оборону,
– констатував Ігнат.
Військова допомога від Заходу: останні новини
- Наразі на порядку денному питання щодо того, чи отримає Україна від партнерів найближчим часом потужні винищувачі F-16. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Польща готова надати Збройним Силам такі літальні апарати у тому випадку, якщо з цим будуть згідні в інших державах НАТО.
- Також у видання The Wall Street Journal проаналізували, з чим пов'язане збільшення допомоги нашій державі. За словами аналітиків, Захід побоюється того, що війна в Україні може затягнутися, тому всіма можливими способами хоче цього уникнути. Власне, тому й партнери ухвалюють рішення про надання нам озброєння – аби ЗСУ якомога скоріше ліквідували усіх окупантів.
- Окрім того, в Інституті з вивчення війни говорили про те, що підтримка України західними партнерами неабияк вплинула на хід війни. Там наголосили, що кранам Європи та США не слід баритися з ухваленням рішень щодо передачі нам такого важливого озброєння.