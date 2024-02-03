71 окрема єгерська бригада проводить рекрутинг: як доєднатися
Джерело:71 ОЄБр
71 окрема єгерська бригада ДШВ оголосила набір. Підрозділ шукає вмотивованих, сильних та звитяжних людей.
71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ проводить рекрутинг. Тепер доєднатися до підрозділу стало ще простіше.
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Як потрапити до 71 бригади
Охочі доєднатися до підрозділу можуть зробити це за допомогою сайту 71 бригади, посилання на який – тут. На сайті можна вибрати бажану військову спеціальність та залишити заявку.
Крім цього можна відсканувати QR-код на зображенні. Також можна зателефонувати до центру рекрутингу до 71 ОЄБр за номером 066 276 21 81.
Підрозділ набирає людей / Фото 71 ОЄБр
Що відомо про 71 бригаду
71 окрема єгерська бригада була створена одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її перші підрозділи дали бій окупантам вже за два місяці. Відтоді загони 71 бригади громили російських загарбників у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Бійці воювали на найгарячіших ділянках фронту.
Гасло immitis – "безжальні" – наші воїни доводили не раз. Шеврони – спочатку з вепром, потім із Семарглом – наводили жах на ворога. Були випадки, коли росіяни кидали позиції, лише дізнавшись, що проти них стоїть бригада єгерів,
– мовиться у повідомленні.
Підрозділ перейшов у підпорядкування Десантно-штурмових військ через пів року після свого створення. Бійці відзначилися у битвах з окупантами за Бахмут, Часів Яр, Роботине, Вербове, Новопрокопівку та Авдіївку. За це 71 ОЄБр нагородили бойовим прапором та стрічкою "За мужність та відвагу".
У Львові відкрили центр рекрутингу до "Вовків Да Вінчі"
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- Мер Львова зазначив, що місто вже має добрий досвід співпраці з "Вовками Да Вінчі". Як пояснив Садовий, мовиться про напрямок реабілітації та протезування.