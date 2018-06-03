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7 поширених автоімунних захворювань

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7 автоімунних захворювань
7 автоімунних захворювань / likar.info/

Аутоімунні хвороби – це такі захворювання, при яких імунітет організму мобілізується проти роти клітин або тканин власного організму. Кількість захворювань значно зростає, тому варто бути на сторожі.

Лише деякі симптоми автоімунних захворювань збігаються, пише Cosmo. Це – втома, брак сил, легка температура і різні види запалень. 

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Близько 4% жінок страждають на ревматоїдний артрит – запалення по всьому тілу, особливо у руках, ногах, плечах, стегнах та колінах. При цій хворобі вражаються дві сторони тіла.

Ще одним автоімунним захворювання є псоріаз. Основний симптом – плями на шкірі, вкриті білим шаром мертвих клітин, найчастіше з'являються на голові, колінах, плечах і спині.

Псоріатичний артрит може виникає і без псоріазу. Він вражає великі суглоби, які болять і стають непридатними.

Якщо імунна система атакує слинні, слізні і інші залози, то це може свідчити про синдром Шегрена. Причиною цього можуть бути гени та віруси або ж ендокринна та нервова системи людини.

Вовчаком хворіє 1,5 мільйони людей, 10% з них – чоловіки. Хвороба вражає майже все тіло. Цю хворобу важко встановити через велику кількість симптомів.

24 людини зі 100 тисяч вражаються склеродермією – захворюванням, при якому коли організм починає виробляти колаген з надлишком. При цьому захворюванні шкіра товстішає, а це ускладнює рух людини. Також збільшують товщину тканини в нирках, легенях і травному тракті. 

Тиреоїдит Хашимото з'являється тоді, коли організм бореться з щитовидною залозою. Він може виникати як у дорослих, так і у дітей. Основними симптомами є неприємні відчуття в області шиї, втома, набір ваги, гормональні стрибки, болі в м'язах, холодні руки і ноги. Людина також може відчувати суху шкіру і нігті, втрата волосся, озноб, депресію, короткочасну втрату пам'яті, зміну голосу.

Лікування залежить від певної проблеми, але здебільшого воно передбачає протизапальні засоби, ліки, що пригнічують імунну систему, а також антибіотики. Лікарі також рекомендують дотримуватися дієти з виключенням солодкого та фаст-фуду.

До слова, коліна є однією з найуразливіших частин тіла через те, що вони потрібні для руху людини. Проблеми з колінами можуть виникнути у будь-якому віці.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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